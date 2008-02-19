Раздел: Культура
Оля Полякова поделилась пикантными подробностями съемок «Свингеров»
У певицы были откровенные сцены с Дзидзьо.
Оля Полякова в интервью поделилась, какие секс-игрушки покупает, а Дзидзьо продемонстрировал, что умеет языком.
Украинские звезды Оля Полякова и Дзидзьо в откровенном интервью Светской жизни рассказали о съемках второй части Свингеров и поделились секретами интимной жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Оля Полякова, которая в фильме играет жену олигарха Илону и обращается к сексуальному гуру (Дзидзьо), чтобы научиться тантрическому сексу, отметила, что комедия хоть и с интимным подтекстом, но она больше смешная, чем сексуальная.
«Ну, не очень ты правду говоришь, она немного сексуальная. Представь себе, что я в таком наряде прихожу, взял две ноги, хлоп, расставил. Один глаз автоматически упал вниз, а второй смотрит на Олю, подглядывает ли она, что я делаю. Я все увидел», - возразил Дзидзьо.
Оля Полякова подчеркнула, что не могла и подумать, что Дзидзьо будет такое делать: «Я легла, а режиссер говорит: «Поднимай ноги!», я подняла, а он взял две ноги и расставил их. Я говорю: «Боже, не смотри туда!».
Певица добавила, что даже мужу во время родов разрешила стоять только за ее плечами. «Поэтому Дзидзьо видел больше, чем мой муж», - резюмировала артистка.
Во время интервью Дзидзьо признался, что после съемок практиковал тантрический секс, но не сказал с кем. Также певец показал, как может языком достать до носа.
Оля Полякова отметила, что все же предпочитает традиционный секс, но любит его разнообразить. Певица рассказала, что у нее дома есть секс-качалка, которую она купила в секс-шопе и подарила мужу.
Ой, там так можно: и стоя, и сидя. Очень хорошая вещь», - отметила певица.
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Артистка выбрала именно эту секс-качалку, потому что она была самой дорогой, а Оля любит, по ее словам, делать дорогие подарки мужу. Он оценил презент.
Оля Полякова в интервью поделилась, какие секс-игрушки покупает, а Дзидзьо продемонстрировал, что умеет языком.
Украинские звезды Оля Полякова и Дзидзьо в откровенном интервью Светской жизни рассказали о съемках второй части Свингеров и поделились секретами интимной жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Оля Полякова, которая в фильме играет жену олигарха Илону и обращается к сексуальному гуру (Дзидзьо), чтобы научиться тантрическому сексу, отметила, что комедия хоть и с интимным подтекстом, но она больше смешная, чем сексуальная.
«Ну, не очень ты правду говоришь, она немного сексуальная. Представь себе, что я в таком наряде прихожу, взял две ноги, хлоп, расставил. Один глаз автоматически упал вниз, а второй смотрит на Олю, подглядывает ли она, что я делаю. Я все увидел», - возразил Дзидзьо.
Оля Полякова подчеркнула, что не могла и подумать, что Дзидзьо будет такое делать: «Я легла, а режиссер говорит: «Поднимай ноги!», я подняла, а он взял две ноги и расставил их. Я говорю: «Боже, не смотри туда!».
Певица добавила, что даже мужу во время родов разрешила стоять только за ее плечами. «Поэтому Дзидзьо видел больше, чем мой муж», - резюмировала артистка.
Во время интервью Дзидзьо признался, что после съемок практиковал тантрический секс, но не сказал с кем. Также певец показал, как может языком достать до носа.
Оля Полякова отметила, что все же предпочитает традиционный секс, но любит его разнообразить. Певица рассказала, что у нее дома есть секс-качалка, которую она купила в секс-шопе и подарила мужу.
Ой, там так можно: и стоя, и сидя. Очень хорошая вещь», - отметила певица.
Читайте также: Сальма Хайек подчеркнула формы облегающим нарядом
Артистка выбрала именно эту секс-качалку, потому что она была самой дорогой, а Оля любит, по ее словам, делать дорогие подарки мужу. Он оценил презент.
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