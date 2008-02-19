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Раздел: Культура  
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Хейли Болдуин показала, как Джастин Бибер выглядел в детстве

Хейли Болдуин показала, как Джастин Бибер выглядел в детствеСейчас фанаты ждут свадебные снимки.

Пока фанаты ждут новостей о предстоящей свадебной церемонии, Хейли Болдуин поделилась трогательной фотографией своего мужа Джастина Бибера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Болдуин показала в Instagram снимок, где улыбающийся дошкольник Бибер обнимает плюшевого мишку. 22-летняя модель подписала фотографию "Bubbbbbaaaa" и добавила ряд различных смайликов.

Хейли Болдуин показала, как Джастин Бибер выглядел в детстве


Напомним, в сентябре прошлого года музыкант и модель тайно узаконили свои отношения, разделив это событие только друг с другом. Влюбленных церковным браком соединил священник Джеффри Куинн.

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Это произошло после того, как Джастин и Хейли получили 13 сентября в Нью-Йорке свидетельство о заключении брака. Тогда же появилась информация, что вскоре пара собирается устроить пышное торжество, которое предположительно пройдет 28 февраля.


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 Теги: Хейли Болдуин, Джастин Бибер

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Сегодня, 12:08 » Автор: Анна Мартынова
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