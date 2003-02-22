Раздел: Культура
Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца
Эта малышка - будущая звезда.
Норт, старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, неоднократно появлялась на страницах журналов. Но для обложки глянца без звездной мамы она позировала впервые. Пятилетняя девочка снялась для специального выпуска журнала WWD, который выйдет в марте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так нравится позировать", – подписала серию снимков Ким.
Норт предстала перед камерами в разноцветных нарядах и с ярким макияжем. Стоит отметить, что недавно Ким Кардашян раскритиковали за то, что она выложила фото девочки в "слишком взрослой" шелковой ночной рубашке.
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Подписчики светской львицы высказали предположение, что после этой фотосессии у маленькой Норт Уэст начнется настоящая модельная карьера.
Норт, старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, неоднократно появлялась на страницах журналов. Но для обложки глянца без звездной мамы она позировала впервые. Пятилетняя девочка снялась для специального выпуска журнала WWD, который выйдет в марте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так нравится позировать", – подписала серию снимков Ким.
Норт предстала перед камерами в разноцветных нарядах и с ярким макияжем. Стоит отметить, что недавно Ким Кардашян раскритиковали за то, что она выложила фото девочки в "слишком взрослой" шелковой ночной рубашке.
Читайте также: Как выглядела квартира Карла Лагерфельда. Фото
Подписчики светской львицы высказали предположение, что после этой фотосессии у маленькой Норт Уэст начнется настоящая модельная карьера.
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