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Раздел: Культура  
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Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца

Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянцаЭта малышка - будущая звезда.

Норт, старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, неоднократно появлялась на страницах журналов. Но для обложки глянца без звездной мамы она позировала впервые. Пятилетняя девочка снялась для специального выпуска журнала WWD, который выйдет в марте, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Моя самая стильная и красивая малышка Норт снялась для своей первой обложки для WWD! Она любит моду и красоту, и ей так нравится позировать", – подписала серию снимков Ким.

Норт предстала перед камерами в разноцветных нарядах и с ярким макияжем. Стоит отметить, что недавно Ким Кардашян раскритиковали за то, что она выложила фото девочки в "слишком взрослой" шелковой ночной рубашке.

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Подписчики светской львицы высказали предположение, что после этой фотосессии у маленькой Норт Уэст начнется настоящая модельная карьера.

Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца
Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца
Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца
Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца
Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца


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 Теги: Ким Кардашьян, фотосессия

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Сегодня, 13:24 » Автор: Анна Мартынова
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