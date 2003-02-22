Раздел: Культура
Селену Гомес заподозрили в романе с известным актером
Она не готова к отношениям.
Селена Гомес отвергла нового возлюбленного - а все из-за Джастина Бибера. С недавних пор снова стали обсуждать личную жизнь Селены Гомес (Selena Gomez), и всё потому, что актёр Зак Эфрон (Zac Efron) решил подписаться на неё в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на newformat.info.
Поклонники, которые уже давно хотят видеть Селену влюблённую и идущую под ручку с каким-нибудь парнем, то и дело подумали, что вот он, тот самый, и приписали певице роман. Но, похоже, они поторопились.
Поговаривают, девушка отвергла Эфрона…снова из-за бывшего возлюбленного Джастина Бибера (Justin Bieber). Нет, это не то, что вы подумали. Просто Селена помнит последствия последних отношений, ведь своё психическое здоровье она восстанавливает до сих пор. И пока, как говорит источник, приближённый к ней, она не хочет это повторять.
Читайте также: Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца
Так что, пока Селена не готова к свиданиям и встречам, хотя, согласны, они с Заком были бы отличной парой, .
Селена Гомес отвергла нового возлюбленного - а все из-за Джастина Бибера. С недавних пор снова стали обсуждать личную жизнь Селены Гомес (Selena Gomez), и всё потому, что актёр Зак Эфрон (Zac Efron) решил подписаться на неё в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на newformat.info.
Поклонники, которые уже давно хотят видеть Селену влюблённую и идущую под ручку с каким-нибудь парнем, то и дело подумали, что вот он, тот самый, и приписали певице роман. Но, похоже, они поторопились.
Поговаривают, девушка отвергла Эфрона…снова из-за бывшего возлюбленного Джастина Бибера (Justin Bieber). Нет, это не то, что вы подумали. Просто Селена помнит последствия последних отношений, ведь своё психическое здоровье она восстанавливает до сих пор. И пока, как говорит источник, приближённый к ней, она не хочет это повторять.
Читайте также: Дочь Ким Кардашьян позировала для модного глянца
Так что, пока Селена не готова к свиданиям и встречам, хотя, согласны, они с Заком были бы отличной парой, .
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий