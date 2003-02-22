Раздел: Культура
52-летняя Ольга Сумская порадовала цветущим видом
Артистка поучаствовала в яркой фотосъемке.
Знаменитая 52-летняя украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз покорила пользователей сети своей неувядающей и цветущей внешностью. Артистка, которая ранее показала своего мужа без одежды, приняла участие в фотосессии для журнала L'Officiel и поделилась несколькими кадрами на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Знаменитость позировала перед камерой в нежном романтичном образе - желтой юбке средней длины, белой блузке с вырезами на плечах и белых полусапожках. Распущенные волосы Сумской красиво рассыпались по плечам.
"Романтичний образ для видання @lofficielukraine", - подписала Ольга публикацию.
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Поклонникам очень понравился подобный наряд и образ актрисы и они засыпали ее комплиментами в комментариях.
"Вишукана",
"Шикарная!!!";
"Оля, ви супер))) Виглядаєте на всі 100%. Дуже ніжна і тендітна";
"Ніжна квіточка";
"Завжди гарна та сучасна. Супер так тримати";
"Какая красивая!!!";
"Чарівна українка - Роксолана";
"Сказочная фея!";
"Неймовірна жінка, завжди дуже гарна!!!";
"Какая фигурка!" - пишут подписчики Сумской.
Знаменитая 52-летняя украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз покорила пользователей сети своей неувядающей и цветущей внешностью. Артистка, которая ранее показала своего мужа без одежды, приняла участие в фотосессии для журнала L'Officiel и поделилась несколькими кадрами на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Знаменитость позировала перед камерой в нежном романтичном образе - желтой юбке средней длины, белой блузке с вырезами на плечах и белых полусапожках. Распущенные волосы Сумской красиво рассыпались по плечам.
"Романтичний образ для видання @lofficielukraine", - подписала Ольга публикацию.
Читайте также: Эмили Ратаковски не постеснялась обнажить грудь
Поклонникам очень понравился подобный наряд и образ актрисы и они засыпали ее комплиментами в комментариях.
"Вишукана",
"Шикарная!!!";
"Оля, ви супер))) Виглядаєте на всі 100%. Дуже ніжна і тендітна";
"Ніжна квіточка";
"Завжди гарна та сучасна. Супер так тримати";
"Какая красивая!!!";
"Чарівна українка - Роксолана";
"Сказочная фея!";
"Неймовірна жінка, завжди дуже гарна!!!";
"Какая фигурка!" - пишут подписчики Сумской.
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