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Ким Кардашьян удивила новым цветом волос
Она сменила образ ради новой фотосессии.
38-летняя Ким Кардашьян - известная любительница ярких экспериментов со своей внешностью. На днях звезда реалити-шоу в очередной раз удивила своих поклонников, представ перед ними в непривычном имидже: Ким опубликовала в своем Snapchat короткое видео, на котором позирует с огненно-рыжими волосами и чупа-чупсом во рту, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
Ролик Кардашьян никак не прокомментировала, но по броскому макияжу звезды подписчики догадались, что она решилась на яркую смену образа ради новой фотосессии. Кстати, на этот раз супруга рэпера Канье Уэста, которая довольно часто экспериментирует с прической, вряд ли прибегала к полному окрашиванию или примерила парик - вероятнее всего, Ким временно изменила имидж с помощью тонирующего спрея.
Кстати, накануне Ким Кардашьян также сделала громкое заявление относительно слухов о том, что ее младшая сестра, 34-летняя Хлое Кардашьян, станет новой участницей шоу "Холостячка" (The Bachelorette).
Это чертовы фейковые новости!
- эмоционально высказалась Ким в ответ за заявление продюсера шоу Майка Флейса о том, что они уже обсуждают участие Хлое в шоу с ней самой и ее мамой Крис Дженнер.
Майк тут же ответил звезде: он заявил, что Ким, которая недавно уже вступалась за свою сестру, попросту не в курсе этих переговоров, потому что они обсуждают эти дела лично с Крис и Хлое.
Далее последовала реакция самой Хлое: она попросила хейтеров, убежденных, что вся история с изменой Тристана Томпсона - не более чем пиар, оставить ее в покое.
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Я не пытаюсь пиариться на этой теме! Остановитесь, либо вам придется иметь дело с моими адвокатами. Это просто бесчувственно!
- высказалась Хлое, недавно пережившая измену своего бойфренда Тристана Томпсона с подругой ее младшей сестры Кайли Дженнер Джордин Вудс.
38-летняя Ким Кардашьян - известная любительница ярких экспериментов со своей внешностью. На днях звезда реалити-шоу в очередной раз удивила своих поклонников, представ перед ними в непривычном имидже: Ким опубликовала в своем Snapchat короткое видео, на котором позирует с огненно-рыжими волосами и чупа-чупсом во рту, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сплетник.
Ролик Кардашьян никак не прокомментировала, но по броскому макияжу звезды подписчики догадались, что она решилась на яркую смену образа ради новой фотосессии. Кстати, на этот раз супруга рэпера Канье Уэста, которая довольно часто экспериментирует с прической, вряд ли прибегала к полному окрашиванию или примерила парик - вероятнее всего, Ким временно изменила имидж с помощью тонирующего спрея.
Кстати, накануне Ким Кардашьян также сделала громкое заявление относительно слухов о том, что ее младшая сестра, 34-летняя Хлое Кардашьян, станет новой участницей шоу "Холостячка" (The Bachelorette).
Это чертовы фейковые новости!
- эмоционально высказалась Ким в ответ за заявление продюсера шоу Майка Флейса о том, что они уже обсуждают участие Хлое в шоу с ней самой и ее мамой Крис Дженнер.
Майк тут же ответил звезде: он заявил, что Ким, которая недавно уже вступалась за свою сестру, попросту не в курсе этих переговоров, потому что они обсуждают эти дела лично с Крис и Хлое.
Далее последовала реакция самой Хлое: она попросила хейтеров, убежденных, что вся история с изменой Тристана Томпсона - не более чем пиар, оставить ее в покое.
Читайте также: Джуд Лоу решился на второй брак
Я не пытаюсь пиариться на этой теме! Остановитесь, либо вам придется иметь дело с моими адвокатами. Это просто бесчувственно!
- высказалась Хлое, недавно пережившая измену своего бойфренда Тристана Томпсона с подругой ее младшей сестры Кайли Дженнер Джордин Вудс.
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