Раздел: Культура
MARUV поставили условие для участия в Евровидении-2019
Условие певице выдвинула Национальная общественная телерадиокомпания.
Певица MARUV победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, но это еще не гарантирует ей участие в главном конкурсе в Израиле. Для того, чтобы представлять Украину артистка должна отказаться от концертов в России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такое условие певице выдвинула Национальная общественная телерадиокомпания, которая является заказчиком национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".
Сейчас НСТУ еще не приняла окончательное решение об участии MARUV в песенном конкурсе. Вокруг певицы разгорелся бурный скандал. Некоторые радуются за певицу и считает ее перспективной на конкурсе. Другая часть украинцев наоборот критикует ее победу, ведь MARUV неоднократно гастролировала по России.
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Одно из условий договора, что предоставили победительнице Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" MARUV, отказ от гастролей по России,– заявили в Общественном.
Певица MARUV победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, но это еще не гарантирует ей участие в главном конкурсе в Израиле. Для того, чтобы представлять Украину артистка должна отказаться от концертов в России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Такое условие певице выдвинула Национальная общественная телерадиокомпания, которая является заказчиком национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".
Сейчас НСТУ еще не приняла окончательное решение об участии MARUV в песенном конкурсе. Вокруг певицы разгорелся бурный скандал. Некоторые радуются за певицу и считает ее перспективной на конкурсе. Другая часть украинцев наоборот критикует ее победу, ведь MARUV неоднократно гастролировала по России.
Читайте также: Какое место на Евровидении дают Украине букмекеры
Одно из условий договора, что предоставили победительнице Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" MARUV, отказ от гастролей по России,– заявили в Общественном.
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