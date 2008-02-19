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Раздел: Культура  
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Джамала дала комментарий по поводу окончания Нацотбора на Евровидение 2019

Джамала дала комментарий по поводу окончания Нацотбора на Евровидение 2019Певица подчеркнула, что ее мотивация - это победа Украины.

Известная украинская певица и победительница Евровидения 2016 Джамала дала комментарий по поводу окончания Национального отбора на Евровидение 2019.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

На своей странице в Instagram певица отметила, что Евровидение – это торжество музыки, своего рода песенная Олимпиада.

Она заявила, что ситуация, в которой сейчас находится Украина, ей, как и многим украинцам, трудно контролировать эмоции во время таких разговоров, которые звучали на сцене Нацотбора, особенно в отношении Крыма.

Судья подчеркнула, что это никоим образом не повлияло на то, как она ставила оценки участникам. Она заявила, что руководствовалась только профессиональной оценкой песен и артистов, и оценивала их шансы на победу в песенном конкурсе.

Джамала также заявила, что ранее уже говорила о том, какие критерии она будет использовать.

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"Страна выбрала MARUV победителем, и я присоединяюсь к искренним поздравлениям касательно этой победы!", - заявила певица.

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 Теги: Джамала, Евровидение 2019

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