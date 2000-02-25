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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян сфотографировалась в коротком топе

Ким Кардашьян сфотографировалась в коротком топе Звезда продемонстрировала внушительное декольте.

Американская светская дива Ким Кардашьян поделилась с поклонниками очередной эротической фотографией, которая обнажает пышное декольте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" объявила, что снова будет селфиться, несмотря на то, что врачи запретили ей делать фото после травмы запястья.

Ким Кардашьян решила продемонстрировать своим поклонникам свои формы в спортивном костюме. Новую фотографию звезда опубликовала на странице в Instagram.

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На фотографии модель делает снимок в зеркале туалета. Звезда одета в спортивный наряд: топ серого цвета, под которым не было бюстгальтера, и черные лосины.

Ким Кардашьян сфотографировалась в коротком топе


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 Теги: Ким Кардашьян, фото

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