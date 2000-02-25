Раздел: Культура
Потап обратился с необычной просьбой к продюсерам "Голоса страны"
Артист просит увеличить количество мест для конкурсантов.
Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. Это был предпоследний эфир "слепых прослушиваний" проекта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Лучших участников выбирали звездные наставники – певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и певец Dan Balan.
Но сильных конкурсантов в девятом сезоне "Голоса країни" настолько много, что тренерские команды уже почти заполнены. А талантливых вокалистов, мечтающих попасть в проект, осталось немало.
Столь жесткая конкуренция привела к тому, что в шестом выпуске Потап попросил разрешения у продюсеров шоу увеличить количество мест в командах.
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Прислушаются ли к его предложению, станет известно в седьмом эфире вокального шоу. Ведь уже в следующее воскресенье, 3 марта, тренеры окончательно сформируют списки своих подопечных.
Шестой выпуск шоу "Голос країни 9" вышел на экраны 24 февраля. Это был предпоследний эфир "слепых прослушиваний" проекта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Лучших участников выбирали звездные наставники – певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и певец Dan Balan.
Но сильных конкурсантов в девятом сезоне "Голоса країни" настолько много, что тренерские команды уже почти заполнены. А талантливых вокалистов, мечтающих попасть в проект, осталось немало.
Столь жесткая конкуренция привела к тому, что в шестом выпуске Потап попросил разрешения у продюсеров шоу увеличить количество мест в командах.
Читайте также: Настя Каменских прокомментировала возможность возвращения дуэта с Потапом
Прислушаются ли к его предложению, станет известно в седьмом эфире вокального шоу. Ведь уже в следующее воскресенье, 3 марта, тренеры окончательно сформируют списки своих подопечных.
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