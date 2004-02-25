Раздел: Культура
Вика из "НеАнгелов" показала свой отдых на Бали
Певица поделилась свежими фото.
Популярная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы «НеАнгелы» порадовала своих поклонников яркими фотографиями с отдыха, передает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.
Так, на своей личной странице в «Инстаграм» певица похвасталась путешествием на Бали. «Я начинаю свой отпуск! Свет! Мотор! Поехали…», - написала под постом Виктория. Отметим, девушка предстала в легком длинном платье с цветочным принтом.
Свой образ знаменитость дополнила маленькой светло зеленой сумочкой. Подписчики знаменитости начали активно комментировать пост, направив в сторону артистки много приятных комментариев.
«Шикарная! Приятного отдыха», «Очень красиво», «Такая хорошенькая», «Кайф. Хорошего отдыха», «Боже, какая красота», «Хорошего отдыха тебе. С удовольствием буду смотреть фотоотчёт», «Такое фото классное зелени столько!», «Очень красивая Виктория», - написали в комментариях поклонники певицы.
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Некоторые же обратили внимание, что знаменитость очень часто путешествует. «И снова отпуск?! Жизнь - отпуск!», «Сколько раз в году у вас отпуск?».
Популярная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы «НеАнгелы» порадовала своих поклонников яркими фотографиями с отдыха, передает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.
Так, на своей личной странице в «Инстаграм» певица похвасталась путешествием на Бали. «Я начинаю свой отпуск! Свет! Мотор! Поехали…», - написала под постом Виктория. Отметим, девушка предстала в легком длинном платье с цветочным принтом.
Свой образ знаменитость дополнила маленькой светло зеленой сумочкой. Подписчики знаменитости начали активно комментировать пост, направив в сторону артистки много приятных комментариев.
«Шикарная! Приятного отдыха», «Очень красиво», «Такая хорошенькая», «Кайф. Хорошего отдыха», «Боже, какая красота», «Хорошего отдыха тебе. С удовольствием буду смотреть фотоотчёт», «Такое фото классное зелени столько!», «Очень красивая Виктория», - написали в комментариях поклонники певицы.
Читайте также: Леди Гага стала обладательницей самой престижной кинопремии
Некоторые же обратили внимание, что знаменитость очень часто путешествует. «И снова отпуск?! Жизнь - отпуск!», «Сколько раз в году у вас отпуск?».
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