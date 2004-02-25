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Раздел: Культура  
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Вика из "НеАнгелов" показала свой отдых на Бали

Вика из "НеАнгелов" показала свой отдых на Бали Певица поделилась свежими фото.

Популярная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы «НеАнгелы» порадовала своих поклонников яркими фотографиями с отдыха, передает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA.

Так, на своей личной странице в «Инстаграм» певица похвасталась путешествием на Бали. «Я начинаю свой отпуск! Свет! Мотор! Поехали…», - написала под постом Виктория. Отметим, девушка предстала в легком длинном платье с цветочным принтом.

Свой образ знаменитость дополнила маленькой светло зеленой сумочкой. Подписчики знаменитости начали активно комментировать пост, направив в сторону артистки много приятных комментариев.

«Шикарная! Приятного отдыха», «Очень красиво», «Такая хорошенькая», «Кайф. Хорошего отдыха», «Боже, какая красота», «Хорошего отдыха тебе. С удовольствием буду смотреть фотоотчёт», «Такое фото классное зелени столько!», «Очень красивая Виктория», - написали в комментариях поклонники певицы.

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Некоторые же обратили внимание, что знаменитость очень часто путешествует. «И снова отпуск?! Жизнь - отпуск!», «Сколько раз в году у вас отпуск?».

Вика из "НеАнгелов" показала свой отдых на Бали
Вика из "НеАнгелов" показала свой отдых на Бали


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 Теги: Виктория Смеюха, Бали

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