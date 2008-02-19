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Раздел: Культура  
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MARUV отреагировала на требования НСТУ

MARUV отреагировала на требования НСТУПевица прокомментировала нашумевший контракт.

Как известно, в финале национального отбора на Евровидение 2019, который прошел 23 февраля, победила исполнительница MARUV. В то же время, официальный представитель от Украины пока не утвержден НСТУ: для того, чтобы MARUV могла представить Украину в Тель-Авиве, ей нужно отказаться от гастролей в России, запланированных на апрель 2019 года. Анна Корсун прокомментировала ситуацию на своей Facebook-странице, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Певица написала, что она украинка, любит свою страну и гордится честью представлять ее в Тель-Авиве на Евровидении. Она поедет на конкурс от Украины, несмотря на то, что за последние сутки получила предложение от трех разных стран.

"Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!", - написала исполнительница на своей странице.

Также звезда сообщила, что готова отказаться от выступлений в России и возьмет на себя все расходы по участию в Международном конкурсе.

Она также рассказала о "нашумевшем договоре" с НСТУ, нарушение которого предполагает санкции в 2 миллиона гривен. Согласно контракту MARUV запрещена любая импровизация на сцене без соглашения с НСТУ, а общение с журналистами должно согласовываться с компанией. Также певице незамедлительно нужно получить авторское право на песню, принадлежащее российскому Warner Music.

Анна Корсун сообщила, что взамен от НСТУ она не получает ни финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки.

"Даже визой я должна заниматься сама", - написала певица.

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MARUV пишет, что чувствует невероятное давление и явные попытки заставить отказаться представлять свою страну на международном конкурсе.

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 Теги: НСТУ, MARUV, Евровидение

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Сегодня, 09:38 » Автор: Алена Шимко
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