Раздел: Культура
Кендалл Дженнер пришла на Оскар без нижнего белья
Манекенщица выбрала платье с крайне откровенными вырезами.
Супермодель Кендалл Дженнер пришла на церемонию вручения премии Оскар-2019 в очень откровенном наряде. Для такого случая девушка облачилась в черное бархатное платье с кристаллами на бедрах и очень откровенными вырезами по бокам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автором наряда является ливано-американский дизайнер Реми Кади. Представители СМИ отметили, что Кендалл Дженнер не надела под свой наряд нижнее белье.
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Эффектно дополнили платье элегантные туфли-лодочки на шпильке и массивные серьги.
Супермодель Кендалл Дженнер пришла на церемонию вручения премии Оскар-2019 в очень откровенном наряде. Для такого случая девушка облачилась в черное бархатное платье с кристаллами на бедрах и очень откровенными вырезами по бокам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автором наряда является ливано-американский дизайнер Реми Кади. Представители СМИ отметили, что Кендалл Дженнер не надела под свой наряд нижнее белье.
Читайте также: Кендалл Дженнер шокировала нарядом без нижнего белья
Эффектно дополнили платье элегантные туфли-лодочки на шпильке и массивные серьги.
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