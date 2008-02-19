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Раздел: Культура  
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Кендалл Дженнер пришла на Оскар без нижнего белья

Кендалл Дженнер пришла на Оскар без нижнего бельяМанекенщица выбрала платье с крайне откровенными вырезами.

Супермодель Кендалл Дженнер пришла на церемонию вручения премии Оскар-2019 в очень откровенном наряде. Для такого случая девушка облачилась в черное бархатное платье с кристаллами на бедрах и очень откровенными вырезами по бокам, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Автором наряда является ливано-американский дизайнер Реми Кади. Представители СМИ отметили, что Кендалл Дженнер не надела под свой наряд нижнее белье.

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Эффектно дополнили платье элегантные туфли-лодочки на шпильке и массивные серьги.
Кендалл Дженнер пришла на Оскар без нижнего белья
Кендалл Дженнер пришла на Оскар без нижнего белья
Кендалл Дженнер пришла на Оскар без нижнего белья


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 Теги: Кендалл Дженнер, Оскар, платье, без белья

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Сегодня, 15:28 » Автор: Алена Шимко
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