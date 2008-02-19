Раздел: Культура
Украина резко улучшила позицию в рейтинге букмекеров на Евровидение-2019
Рейтинг изменился после победы MARUV.
Украина резко взлетела в прогнозах букмекеров на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" после победы на нацотборе певицы MARUV, что вызвало споры, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Сейчас Украина находится на 4-й строчке в списке вероятных победителей конкурса, который в этом году пройдет в Израиле. Ее шансы на победу оцениваются в 5%.
Лидерство в рейтинге потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев с 15% на победу. Швеция на сегодня - вторая с 9%, третья - Италия с 6%.
Резкий подъем в рейтинге Украина показала после того, как вечером 23 февраля определилась победительница национального отбора от Украины, кем стала певица MARUV.
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Так, 22 февраля, шансы Украины на победу оценивали, присвоив только 14-е место. Однако, уже 23 февраля Украина оказалась на шестой строчке рейтинга потенциальных победителей, а 24-го - на 4-й позиции, которую удерживает и по сей день.
Украина резко взлетела в прогнозах букмекеров на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" после победы на нацотборе певицы MARUV, что вызвало споры, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Сейчас Украина находится на 4-й строчке в списке вероятных победителей конкурса, который в этом году пройдет в Израиле. Ее шансы на победу оцениваются в 5%.
Лидерство в рейтинге потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев с 15% на победу. Швеция на сегодня - вторая с 9%, третья - Италия с 6%.
Резкий подъем в рейтинге Украина показала после того, как вечером 23 февраля определилась победительница национального отбора от Украины, кем стала певица MARUV.
Читайте также: Украина улучшила позиции в рейтинге свободы прессы
Так, 22 февраля, шансы Украины на победу оценивали, присвоив только 14-е место. Однако, уже 23 февраля Украина оказалась на шестой строчке рейтинга потенциальных победителей, а 24-го - на 4-й позиции, которую удерживает и по сей день.
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