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Раздел: Культура  
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Украина резко улучшила позицию в рейтинге букмекеров на Евровидение-2019

Украина резко улучшила позицию в рейтинге букмекеров на Евровидение-2019Рейтинг изменился после победы MARUV.

Украина резко взлетела в прогнозах букмекеров на международный песенный конкурс "Евровидение-2019" после победы на нацотборе певицы MARUV, что вызвало споры, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Сейчас Украина находится на 4-й строчке в списке вероятных победителей конкурса, который в этом году пройдет в Израиле. Ее шансы на победу оцениваются в 5%.

Лидерство в рейтинге потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев с 15% на победу. Швеция на сегодня - вторая с 9%, третья - Италия с 6%.

Резкий подъем в рейтинге Украина показала после того, как вечером 23 февраля определилась победительница национального отбора от Украины, кем стала певица MARUV.

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Так, 22 февраля, шансы Украины на победу оценивали, присвоив только 14-е место. Однако, уже 23 февраля Украина оказалась на шестой строчке рейтинга потенциальных победителей, а 24-го - на 4-й позиции, которую удерживает и по сей день.
Украина резко улучшила позицию в рейтинге букмекеров на Евровидение-2019


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 Теги: Евровидение-2019, Украина, прогнозы

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Сегодня, 18:23 » Автор: Алена Шимко
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