Maruv не будет представлять Украину на Евровидение-2019

Вещатель и певица "не пришли к согласию по ряду причин".



Певица Анна Корсун (Maruv), не будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019 несмотря на победу в финале национального отбора. Об этом сообщило "Cуспильне мовлення", которое выбирает представителя Украины на Евровидении-2019.



Об этом пишет



Общественное отмечает, что представитель Украины "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире".



"После проведенных переговоров ПАО "НОТУ" и певица Maruv не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - говорится в сообщении.



Также в НОТУ напомнили, что вещатель-участник, согласно правилам Евровидения, должен обеспечить неполитический характер конкурса.



"Ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя (в соответствии с Законом Украины о Общественное вещание одной из основных задач ПАО "НОТУ" является содействие консолидации украинского общества (ст. 4. п. 2)", - указано в сообщении.



Ранее певица Maruv, которая одержала победу в украинском национальном отборе на Евровидение, заявила, что на нее оказывают давление в попытках заставить отказаться представлять страну на конкурсе из-за гастролей в России.



"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", - отметила она.



Напомним, Maruv одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 и должна была выступать с песней Siren Song в первом полуфинале большого Евровидения, который состоится 14 мая. По результатам жеребьевки ее выход на сцену запланирован во второй половине шоу.



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Однако Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, все еще не приняло окончательного решения.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Певица Анна Корсун (Maruv), не будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019 несмотря на победу в финале национального отбора. Об этом сообщило "Cуспильне мовлення", которое выбирает представителя Украины на Евровидении-2019.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua Общественное отмечает, что представитель Украины "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире"."После проведенных переговоров ПАО "НОТУ" и певица Maruv не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - говорится в сообщении.Также в НОТУ напомнили, что вещатель-участник, согласно правилам Евровидения, должен обеспечить неполитический характер конкурса."Ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя (в соответствии с Законом Украины о Общественное вещание одной из основных задач ПАО "НОТУ" является содействие консолидации украинского общества (ст. 4. п. 2)", - указано в сообщении.Ранее певица Maruv, которая одержала победу в украинском национальном отборе на Евровидение, заявила, что на нее оказывают давление в попытках заставить отказаться представлять страну на конкурсе из-за гастролей в России."Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", - отметила она.Напомним, Maruv одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 и должна была выступать с песней Siren Song в первом полуфинале большого Евровидения, который состоится 14 мая. По результатам жеребьевки ее выход на сцену запланирован во второй половине шоу.Однако Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, все еще не приняло окончательного решения.





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