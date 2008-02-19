Раздел: Культура
Maruv не будет представлять Украину на Евровидение-2019
Вещатель и певица "не пришли к согласию по ряду причин".
Певица Анна Корсун (Maruv), не будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019 несмотря на победу в финале национального отбора. Об этом сообщило "Cуспильне мовлення", которое выбирает представителя Украины на Евровидении-2019.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Общественное отмечает, что представитель Украины "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире".
"После проведенных переговоров ПАО "НОТУ" и певица Maruv не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - говорится в сообщении.
Также в НОТУ напомнили, что вещатель-участник, согласно правилам Евровидения, должен обеспечить неполитический характер конкурса.
"Ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя (в соответствии с Законом Украины о Общественное вещание одной из основных задач ПАО "НОТУ" является содействие консолидации украинского общества (ст. 4. п. 2)", - указано в сообщении.
Ранее певица Maruv, которая одержала победу в украинском национальном отборе на Евровидение, заявила, что на нее оказывают давление в попытках заставить отказаться представлять страну на конкурсе из-за гастролей в России.
"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", - отметила она.
Напомним, Maruv одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 и должна была выступать с песней Siren Song в первом полуфинале большого Евровидения, который состоится 14 мая. По результатам жеребьевки ее выход на сцену запланирован во второй половине шоу.
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Однако Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, все еще не приняло окончательного решения.
Певица Анна Корсун (Maruv), не будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019 несмотря на победу в финале национального отбора. Об этом сообщило "Cуспильне мовлення", которое выбирает представителя Украины на Евровидении-2019.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Общественное отмечает, что представитель Украины "становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире".
"После проведенных переговоров ПАО "НОТУ" и певица Maruv не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - говорится в сообщении.
Также в НОТУ напомнили, что вещатель-участник, согласно правилам Евровидения, должен обеспечить неполитический характер конкурса.
"Ситуация, которая сложилась вокруг нацотбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора. Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя (в соответствии с Законом Украины о Общественное вещание одной из основных задач ПАО "НОТУ" является содействие консолидации украинского общества (ст. 4. п. 2)", - указано в сообщении.
Ранее певица Maruv, которая одержала победу в украинском национальном отборе на Евровидение, заявила, что на нее оказывают давление в попытках заставить отказаться представлять страну на конкурсе из-за гастролей в России.
"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", - отметила она.
Напомним, Maruv одержала победу в Национальном отборе на Евровидение-2019 и должна была выступать с песней Siren Song в первом полуфинале большого Евровидения, который состоится 14 мая. По результатам жеребьевки ее выход на сцену запланирован во второй половине шоу.
Читайте также: MARUV поставили условие для участия в Евровидении-2019
Однако Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, все еще не приняло окончательного решения.
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