Раздел: Культура
MARUV прокомментировала отказ от Евровидения-2019
Концерты в России могли стать причиной разногласий во время встречи.
Певица MARUV, которая, по результатам голосования звездного жюри и зрителей, завоевала возможность представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019, отказалась от шоу. Звезда решила объяснить сторонникам ситуацию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По ее словам, встреча с представителями Национальной общественной телерадиокомпании длилась около 7 часов. Обе стороны обсуждали договор, в котором прописаны все условия, при которых MARUV должна представлять страну на Евровидении-2019. Однако переговоры завершились без ожидаемого результата.
Немало украинцев подозревали, что концерты в России могли стать причиной разногласий во время встречи. Однако MARUV заверила, что не они заставили ее отказаться от участия в международном шоу.
"Как раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я его подпишу, станут для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю государство. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", – заявила MARUV.
Звезда поблагодарила поклонников, которые отдали свои голоса за нее в финале Национального отбора.
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Прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры,– заявила MARUV.
Певица MARUV, которая, по результатам голосования звездного жюри и зрителей, завоевала возможность представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019, отказалась от шоу. Звезда решила объяснить сторонникам ситуацию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По ее словам, встреча с представителями Национальной общественной телерадиокомпании длилась около 7 часов. Обе стороны обсуждали договор, в котором прописаны все условия, при которых MARUV должна представлять страну на Евровидении-2019. Однако переговоры завершились без ожидаемого результата.
Немало украинцев подозревали, что концерты в России могли стать причиной разногласий во время встречи. Однако MARUV заверила, что не они заставили ее отказаться от участия в международном шоу.
"Как раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я его подпишу, станут для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю государство. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", – заявила MARUV.
Звезда поблагодарила поклонников, которые отдали свои голоса за нее в финале Национального отбора.
Читайте также: MARUV поставили условие для участия в Евровидении-2019
Прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры,– заявила MARUV.
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