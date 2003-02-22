Раздел: Культура
Неизлечимо больная актриса пришла на вечеринку по случаю Оскара-2019
Актриса Сельма Блэр все реже появляется на публике.
Голливудская актриса Сельма Блэр, которая страдает от неизлечимой болезни центральной нервной системы, пришла на закрытую вечеринку по случаю церемонии Оскар-2019. Перед камерами звезда предстала в роскошном вечернем платье и с тростью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Актриса Сельма Блэр все реже появляется на публике, замыкаясь в своем доме в Лос-Анджелесе. Звезда игнорирует все светские события и приглашения на многочисленные интервью.
Все потому, что в октябре 2018 года у голливудской актрисы диагностировали рассеянный склероз. Неизлечимая болезнь не только влияет на ее психологическое состояние, но и на физическое. Сельма Блэр откровенно рассказала, что часто чувствует сильную боль, которая заставляет ее задыхаться.
Несмотря на такие проблемы со здоровьем звезда решила стать частичкой грандиозного кинособытия – Оскар-2019. И хоть на самом шоу Сельмы не было, она пришла поздравить победителей на традиционной after-party.
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Перед камерами актриса позировала в роскошном вечернем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Сельма Блэр дополнила разноцветный наряд стильной прической и макияжем. Из-за боли в ногах звезда опиралась трость черного цвета, однако это никак не повлияло на ее настроение: она счастливо позировала перед камерами и общалась с коллегами.
Голливудская актриса Сельма Блэр, которая страдает от неизлечимой болезни центральной нервной системы, пришла на закрытую вечеринку по случаю церемонии Оскар-2019. Перед камерами звезда предстала в роскошном вечернем платье и с тростью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Актриса Сельма Блэр все реже появляется на публике, замыкаясь в своем доме в Лос-Анджелесе. Звезда игнорирует все светские события и приглашения на многочисленные интервью.
Все потому, что в октябре 2018 года у голливудской актрисы диагностировали рассеянный склероз. Неизлечимая болезнь не только влияет на ее психологическое состояние, но и на физическое. Сельма Блэр откровенно рассказала, что часто чувствует сильную боль, которая заставляет ее задыхаться.
Несмотря на такие проблемы со здоровьем звезда решила стать частичкой грандиозного кинособытия – Оскар-2019. И хоть на самом шоу Сельмы не было, она пришла поздравить победителей на традиционной after-party.
Читайте также: Актриса Эмма Стоун пришла на оскаровскую вечеринку без нижнего белья
Перед камерами актриса позировала в роскошном вечернем платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Сельма Блэр дополнила разноцветный наряд стильной прической и макияжем. Из-за боли в ногах звезда опиралась трость черного цвета, однако это никак не повлияло на ее настроение: она счастливо позировала перед камерами и общалась с коллегами.
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