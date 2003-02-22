Раздел: Культура
Оля Фреймут оригинально поздравила себя с Днем рождения
Фреймут порадовала фолловеров новым фото.
Самая скандальная украинская телеведущая, бывший "ревизор" Ольга Фреймут не очень часто делиться с фанатами подробностями из личной жизни. Но, как бы там ни было, Оля все же время от времени выкладывает новые фото на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Фреймут порадовала фолловеров новым фото, но больше всего внимания досталось откровенному посту телеведущей о ее жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Дело в том, что 25 февраля Фреймут празднует 37 День рождения. В связи с этим событием телеведущая решила подвести некоторые итоги своей жизни и оставила в сети рассказ и воспоминания.
"Мне 37. Впервые за все годы чувствую: отсчет жизни обновлено; меня как будто вернули в 1982 – когда так страшно рождаться и начинать учиться. Дышать. Есть. Тогда тоже была паника полностью и буквально отдаться в руки незнакомцев. Пусть мамы и папы. 25 февраля 1982 я понятия не имела, как себе помочь, если не умеешь пользоваться мыслями, потому что не знаешь языка; когда даже к ползанию (а тем более к первым шагам) нужно дорасти. Когда беспомощность во всем, только мамина улыбка интуитивно во спасение.
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И сейчас это самое чувство – позади будто не моя жизнь. Будто какая-то другая я ее прошла. Ницше советовал полюбить свою судьбу. Я свою обожаю. Она интересна – как фильм. За серые сюжеты режиссеры не берутся. Поэтому я рада экстравагантности моей жизни. Но. Почему-то все сегодня начинается снова. И я это вижу, я вижу парусник на волнах голубого моря. Как сахар и хлебницу на столе за завтраком, пока пишу этот не инстаграмный текст. Впереди – пространство дома, который еще не успели меблировать. Я (которая с прошлого) оставила непригодные навыки: знакомства, которые ни к чему; мечты - к которым прийдено. А пока доверяюсь большому миру – как 37 лет назад сделала это младенцем", - написала Оля. Поклонники не заставили себя ждать и принялись активно обсуждать новую публикацию знаменитости.
Самая скандальная украинская телеведущая, бывший "ревизор" Ольга Фреймут не очень часто делиться с фанатами подробностями из личной жизни. Но, как бы там ни было, Оля все же время от времени выкладывает новые фото на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Фреймут порадовала фолловеров новым фото, но больше всего внимания досталось откровенному посту телеведущей о ее жизни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Дело в том, что 25 февраля Фреймут празднует 37 День рождения. В связи с этим событием телеведущая решила подвести некоторые итоги своей жизни и оставила в сети рассказ и воспоминания.
"Мне 37. Впервые за все годы чувствую: отсчет жизни обновлено; меня как будто вернули в 1982 – когда так страшно рождаться и начинать учиться. Дышать. Есть. Тогда тоже была паника полностью и буквально отдаться в руки незнакомцев. Пусть мамы и папы. 25 февраля 1982 я понятия не имела, как себе помочь, если не умеешь пользоваться мыслями, потому что не знаешь языка; когда даже к ползанию (а тем более к первым шагам) нужно дорасти. Когда беспомощность во всем, только мамина улыбка интуитивно во спасение.
Читайте также: Ольга Фреймут сходила в ресторан со старшей дочерью
И сейчас это самое чувство – позади будто не моя жизнь. Будто какая-то другая я ее прошла. Ницше советовал полюбить свою судьбу. Я свою обожаю. Она интересна – как фильм. За серые сюжеты режиссеры не берутся. Поэтому я рада экстравагантности моей жизни. Но. Почему-то все сегодня начинается снова. И я это вижу, я вижу парусник на волнах голубого моря. Как сахар и хлебницу на столе за завтраком, пока пишу этот не инстаграмный текст. Впереди – пространство дома, который еще не успели меблировать. Я (которая с прошлого) оставила непригодные навыки: знакомства, которые ни к чему; мечты - к которым прийдено. А пока доверяюсь большому миру – как 37 лет назад сделала это младенцем", - написала Оля. Поклонники не заставили себя ждать и принялись активно обсуждать новую публикацию знаменитости.
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