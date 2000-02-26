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Раздел: Культура  
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Ирину Шейк сфотографировали на улице

Ирину Шейк сфотографировали на улице Знаменитость восхитила фанатов простым и стильным образом.

Ирина Шейк активно участвует в модных показах, которые проходят в рамках Недели высокой моды в Милане, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

И не только в качестве модели, но и как зритель. На днях Ирина появилась на шоу Tod, выбрав для случая простой, но стильный образ.

Перед фотографами Шейк блистала в узких джинсах-клеш, кожаном плаще, темных солнцезащитных очках и с яркой сумкой. Под свой образ Ирина не стала надевать туфли на каблуке, выбрав балетки.

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В сети уже успели назвать наряд модели одним из самых стильных за время последних ее появлений. И с этим сложно не согласиться.

Ирину Шейк сфотографировали на улице


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 Теги: Ирина Шейк, фото

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