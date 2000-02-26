Раздел: Культура
Ирину Шейк сфотографировали на улице
Знаменитость восхитила фанатов простым и стильным образом.
Ирина Шейк активно участвует в модных показах, которые проходят в рамках Недели высокой моды в Милане, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
И не только в качестве модели, но и как зритель. На днях Ирина появилась на шоу Tod, выбрав для случая простой, но стильный образ.
Перед фотографами Шейк блистала в узких джинсах-клеш, кожаном плаще, темных солнцезащитных очках и с яркой сумкой. Под свой образ Ирина не стала надевать туфли на каблуке, выбрав балетки.
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В сети уже успели назвать наряд модели одним из самых стильных за время последних ее появлений. И с этим сложно не согласиться.
Ирина Шейк активно участвует в модных показах, которые проходят в рамках Недели высокой моды в Милане, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
И не только в качестве модели, но и как зритель. На днях Ирина появилась на шоу Tod, выбрав для случая простой, но стильный образ.
Перед фотографами Шейк блистала в узких джинсах-клеш, кожаном плаще, темных солнцезащитных очках и с яркой сумкой. Под свой образ Ирина не стала надевать туфли на каблуке, выбрав балетки.
Читайте также: Ирина Шейк вышла в свет в пикантном наряде
В сети уже успели назвать наряд модели одним из самых стильных за время последних ее появлений. И с этим сложно не согласиться.
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