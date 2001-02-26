Раздел: Культура
Тина Кароль поделилась фотографией в полупрозрачном платье
Поклонники певицы высоко оценили снимок.
Певица Тина Кароль, которая отметила день рождения на "Голос країни-9", удивила сексуальным образом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Популярная исполнительница поделилась с поклонниками на странице в Instagram живописным снимком, на котором запечатлена в наряде от украинского бренда. Для фотосессии артистка предпочла ассиметричное шифоновое платье из коллекции ELENAREVA (дизайнер Елена Рева).
Тина блеснула обнаженными ягодицами. В этом прозрачном платье Кароль впервые была замечена в фильме "Интонации".
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Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Женственность во всем", "Шикарный кадр", "Шик и блеск", "Богиня красоты", "Как всегда прекрасна", - комментируют пользователи.
Певица Тина Кароль, которая отметила день рождения на "Голос країни-9", удивила сексуальным образом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Популярная исполнительница поделилась с поклонниками на странице в Instagram живописным снимком, на котором запечатлена в наряде от украинского бренда. Для фотосессии артистка предпочла ассиметричное шифоновое платье из коллекции ELENAREVA (дизайнер Елена Рева).
Тина блеснула обнаженными ягодицами. В этом прозрачном платье Кароль впервые была замечена в фильме "Интонации".
Читайте также: Тина Кароль покрасовалась в наряде с экстремальным декольте
Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Женственность во всем", "Шикарный кадр", "Шик и блеск", "Богиня красоты", "Как всегда прекрасна", - комментируют пользователи.
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