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Раздел: Культура  
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Тина Кароль поделилась фотографией в полупрозрачном платье

Тина Кароль поделилась фотографией в полупрозрачном платье Поклонники певицы высоко оценили снимок.

Певица Тина Кароль, которая отметила день рождения на "Голос країни-9", удивила сексуальным образом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Популярная исполнительница поделилась с поклонниками на странице в Instagram живописным снимком, на котором запечатлена в наряде от украинского бренда. Для фотосессии артистка предпочла ассиметричное шифоновое платье из коллекции ELENAREVA (дизайнер Елена Рева).

Тина блеснула обнаженными ягодицами. В этом прозрачном платье Кароль впервые была замечена в фильме "Интонации".

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Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Женственность во всем", "Шикарный кадр", "Шик и блеск", "Богиня красоты", "Как всегда прекрасна", - комментируют пользователи.

Тина Кароль поделилась фотографией в полупрозрачном платье


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 Теги: Тина Кароль, фото

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