Кендалл Дженнер пришла на "Оскар" в самом открытом платье

Платье не прикрывало большую часть тела знаменитости.



«Очень много тела! Очень-очень много тела...», - примерно такие заголовки взорвали интернет, когда на дорожку вечеринки в честь «Оскара» ступила 23-летняя Кендалл Дженнер. Самая высокооплачиваемая модель на планете подчеркнула, почему именно она носит этот статус - тело у нее и правда роскошное, сообщает



В Центре изящных искусств Уоллис Анненберг она появилась в черном наряде Rami Kadi (этот цвет, наряду с розовым, стал абсолютным фаворитом звездных гостей), который едва скрывал наготу.



Но самая пикантная деталь образа - в первые мгновения все гости обомлели, подумав, что Кендалл появилась на престижной премии без нижнего белья - топ платья. Оказалось, что он скроен на манер боди.



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Всего сутки назад Дженнер прилетела из Милана, где блистала на нескольких показах Недели моды. В том числе, вместе с другими супермоделями приняла участие в грандиозном шоу Versace.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter «Очень много тела! Очень-очень много тела...», - примерно такие заголовки взорвали интернет, когда на дорожку вечеринки в честь «Оскара» ступила 23-летняя Кендалл Дженнер. Самая высокооплачиваемая модель на планете подчеркнула, почему именно она носит этот статус - тело у нее и правда роскошное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream В Центре изящных искусств Уоллис Анненберг она появилась в черном наряде Rami Kadi (этот цвет, наряду с розовым, стал абсолютным фаворитом звездных гостей), который едва скрывал наготу.Но самая пикантная деталь образа - в первые мгновения все гости обомлели, подумав, что Кендалл появилась на престижной премии без нижнего белья - топ платья. Оказалось, что он скроен на манер боди.Всего сутки назад Дженнер прилетела из Милана, где блистала на нескольких показах Недели моды. В том числе, вместе с другими супермоделями приняла участие в грандиозном шоу Versace.





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