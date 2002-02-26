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Раздел: Культура  
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Кендалл Дженнер пришла на "Оскар" в самом открытом платье

Кендалл Дженнер пришла на "Оскар" в самом открытом платье Платье не прикрывало большую часть тела знаменитости.

«Очень много тела! Очень-очень много тела...», - примерно такие заголовки взорвали интернет, когда на дорожку вечеринки в честь «Оскара» ступила 23-летняя Кендалл Дженнер. Самая высокооплачиваемая модель на планете подчеркнула, почему именно она носит этот статус - тело у нее и правда роскошное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В Центре изящных искусств Уоллис Анненберг она появилась в черном наряде Rami Kadi (этот цвет, наряду с розовым, стал абсолютным фаворитом звездных гостей), который едва скрывал наготу.

Но самая пикантная деталь образа - в первые мгновения все гости обомлели, подумав, что Кендалл появилась на престижной премии без нижнего белья - топ платья. Оказалось, что он скроен на манер боди.

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Всего сутки назад Дженнер прилетела из Милана, где блистала на нескольких показах Недели моды. В том числе, вместе с другими супермоделями приняла участие в грандиозном шоу Versace.

Кендалл Дженнер пришла на "Оскар" в самом открытом платье
Кендалл Дженнер пришла на "Оскар" в самом открытом платье
Кендалл Дженнер пришла на "Оскар" в самом открытом платье


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 Теги: Кендалл Дженнер, фото

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