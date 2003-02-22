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Раздел: Культура  
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Pink приостановила выступление, чтобы обнять печальную фанатку

Pink приостановила выступление, чтобы обнять печальную фанатку Поступок поп-дивы горячо поддержали поклонники.

Американская поп-звезда Pink внезапно остановила свой концерт - причиной тому стал плакат в руках юной девушки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Неделю назад Pink прибыла с гастролями в Австралию. Во время концерта в Брисбене певица внезапно остановила свое выступление из-за плаката, который она увидела в толпе фанатов. Его выхватили из рук юной девушки и перенесли поближе к сцене, чтобы певица смогла прочитать.

"Меня зовут Лиа, мне 14 лет. В прошлом месяце я потеряла мою любимую мамочку. Я бы очень хотела, чтобы вы меня обняли. Пожалуйста!"- было написано на плакате.

Растроганная Пинк спустилась в зал, подошла к девочке и крепко обняла ее. Лиа разрыдалась в ее объятиях и долго не могла успокоиться.

"Не плачь, ты такая милая! Все будет хорошо!"- поддержала девушку певица.

Успокоив Лию, Pink дала ей автограф и сфотографировалась вместе с девочкой.

Оказалось, что вместе с Лией пришла ее тетя, Катрина. Она рассказала, что билеты на концерт девочка купила вместе с мамой Дебби, которая очень любила песни Пинк. Но за месяц до концерта женщина умерла. Чтобы помочь племяннице справиться с потерей, ее тетя написала плакат с просьбой к поп-звезде.

Пинк так тронула история этого ребенка, что вернувшись на сцену, она призвала каждого позвонить своим мамам.

Поступок поп-дивы горячо поддержали фанаты. А тетя Лии призналась, что поддержка Пинк очень помогла племяннице: впервые за долгое время она почувствовала себя счастливой.

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Отметим, что Пинк - мама двух детей, и наверное поэтому просьба несчастной девушки так ее зацепило. Поступок на концерте в очередной раз доказывает, что Пинк не только талантливая исполнительница, но и очень хороший человек.



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 Теги: Pink, концерт

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