Раздел: Культура
Pink приостановила выступление, чтобы обнять печальную фанатку
Поступок поп-дивы горячо поддержали поклонники.
Американская поп-звезда Pink внезапно остановила свой концерт - причиной тому стал плакат в руках юной девушки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Неделю назад Pink прибыла с гастролями в Австралию. Во время концерта в Брисбене певица внезапно остановила свое выступление из-за плаката, который она увидела в толпе фанатов. Его выхватили из рук юной девушки и перенесли поближе к сцене, чтобы певица смогла прочитать.
"Меня зовут Лиа, мне 14 лет. В прошлом месяце я потеряла мою любимую мамочку. Я бы очень хотела, чтобы вы меня обняли. Пожалуйста!"- было написано на плакате.
Растроганная Пинк спустилась в зал, подошла к девочке и крепко обняла ее. Лиа разрыдалась в ее объятиях и долго не могла успокоиться.
"Не плачь, ты такая милая! Все будет хорошо!"- поддержала девушку певица.
Успокоив Лию, Pink дала ей автограф и сфотографировалась вместе с девочкой.
Оказалось, что вместе с Лией пришла ее тетя, Катрина. Она рассказала, что билеты на концерт девочка купила вместе с мамой Дебби, которая очень любила песни Пинк. Но за месяц до концерта женщина умерла. Чтобы помочь племяннице справиться с потерей, ее тетя написала плакат с просьбой к поп-звезде.
Пинк так тронула история этого ребенка, что вернувшись на сцену, она призвала каждого позвонить своим мамам.
Поступок поп-дивы горячо поддержали фанаты. А тетя Лии призналась, что поддержка Пинк очень помогла племяннице: впервые за долгое время она почувствовала себя счастливой.
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Отметим, что Пинк - мама двух детей, и наверное поэтому просьба несчастной девушки так ее зацепило. Поступок на концерте в очередной раз доказывает, что Пинк не только талантливая исполнительница, но и очень хороший человек.
Американская поп-звезда Pink внезапно остановила свой концерт - причиной тому стал плакат в руках юной девушки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Неделю назад Pink прибыла с гастролями в Австралию. Во время концерта в Брисбене певица внезапно остановила свое выступление из-за плаката, который она увидела в толпе фанатов. Его выхватили из рук юной девушки и перенесли поближе к сцене, чтобы певица смогла прочитать.
"Меня зовут Лиа, мне 14 лет. В прошлом месяце я потеряла мою любимую мамочку. Я бы очень хотела, чтобы вы меня обняли. Пожалуйста!"- было написано на плакате.
Растроганная Пинк спустилась в зал, подошла к девочке и крепко обняла ее. Лиа разрыдалась в ее объятиях и долго не могла успокоиться.
"Не плачь, ты такая милая! Все будет хорошо!"- поддержала девушку певица.
Успокоив Лию, Pink дала ей автограф и сфотографировалась вместе с девочкой.
Оказалось, что вместе с Лией пришла ее тетя, Катрина. Она рассказала, что билеты на концерт девочка купила вместе с мамой Дебби, которая очень любила песни Пинк. Но за месяц до концерта женщина умерла. Чтобы помочь племяннице справиться с потерей, ее тетя написала плакат с просьбой к поп-звезде.
Пинк так тронула история этого ребенка, что вернувшись на сцену, она призвала каждого позвонить своим мамам.
Поступок поп-дивы горячо поддержали фанаты. А тетя Лии призналась, что поддержка Пинк очень помогла племяннице: впервые за долгое время она почувствовала себя счастливой.
Читайте также: Кендалл Дженнер пришла на "Оскар" в самом открытом платье
Отметим, что Пинк - мама двух детей, и наверное поэтому просьба несчастной девушки так ее зацепило. Поступок на концерте в очередной раз доказывает, что Пинк не только талантливая исполнительница, но и очень хороший человек.
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