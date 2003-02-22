Знаменитая супермодель беременна в пятый раз

Отец ребенка младше нее на 16 лет.



Немецкая модель 45-летняя Хайди Клум беременна от младшего на 16 лет гитариста немецкой группы "Токио готел" Тома Каулитца. От двух предыдущих отношений у нее четверо детей,передает



О романе Кэти и Тома стало известно прошлой весной. Они вместе посещали светские мероприятия, выкладывали совместные фото в социальных сетях. В декабре модель опубликовала в "Инстаграм" фото кольца на безымянном пальце. Подписала: "Я сказала "да". Дату свадьбы еще не объявили.



- Мой парень намного моложе меня, - говорит Хайди. - Люди часто спрашивают об этом и напоминают мне о возрасте чаще, чем сама об этом думаю. Но стараюсь не переживать. Надо жить полноценно и не обращать внимание на мнения других, потому что появятся морщины.



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Хайди Клум дважды была замужем. С американским стилистом Риком Пипино прожила в браке пять лет. После этого имела роман с итальянским миллионером Флавио Бриаторе. В 2004-ом родила от него дочь Лени. С отцом ребенка разошлась, потому что он изменил Хайди с итальянским дизайнером ювелирных украшений Фионой Сваровски. Через год Клум вышла замуж за британского певца Сила. Он удочерил ее дочь. Имеют трех общих детей: дочь Лу, 8 лет, сыновей 12-летнего Генри и Йохана, 11 лет. Супруги расстались в 2014-м. Совместно нажитое имущество поделили пополам. Дети остались с матерью. Процесс расторжения брака длился два года.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Немецкая модель 45-летняя Хайди Клум беременна от младшего на 16 лет гитариста немецкой группы "Токио готел" Тома Каулитца. От двух предыдущих отношений у нее четверо детей,передает Хроника.инфо со ссылкой на Газету О романе Кэти и Тома стало известно прошлой весной. Они вместе посещали светские мероприятия, выкладывали совместные фото в социальных сетях. В декабре модель опубликовала в "Инстаграм" фото кольца на безымянном пальце. Подписала: "Я сказала "да". Дату свадьбы еще не объявили.- Мой парень намного моложе меня, - говорит Хайди. - Люди часто спрашивают об этом и напоминают мне о возрасте чаще, чем сама об этом думаю. Но стараюсь не переживать. Надо жить полноценно и не обращать внимание на мнения других, потому что появятся морщины.Хайди Клум дважды была замужем. С американским стилистом Риком Пипино прожила в браке пять лет. После этого имела роман с итальянским миллионером Флавио Бриаторе. В 2004-ом родила от него дочь Лени. С отцом ребенка разошлась, потому что он изменил Хайди с итальянским дизайнером ювелирных украшений Фионой Сваровски. Через год Клум вышла замуж за британского певца Сила. Он удочерил ее дочь. Имеют трех общих детей: дочь Лу, 8 лет, сыновей 12-летнего Генри и Йохана, 11 лет. Супруги расстались в 2014-м. Совместно нажитое имущество поделили пополам. Дети остались с матерью. Процесс расторжения брака длился два года.





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