Раздел: Культура
Трое сестер Кардашьян-Дженнер позировали полуобнаженными
Кендалл и Хлои потрогали Кортни за ягодицы.
Хлои и Кортни Кардашьян, а также Кендалл Дженнер снялись в эротической фотосессии. Все сестры опубликовали снимки на своих страницах в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На фото Хлои Кардашьян одета в блестящий прозрачный комбинезон. Нижнего белья на звезде не видно. Ее сестра Кортни выбрала для съемки платье в пол из такого же материала. На ней также одет комплект черного белья со стрингами.
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Только Кендалл Дженнер нарядилась в кожаное микро-платье бордового цвета и черные капроновые чулки. На одном из фото Кендалл и Хлои держат Кортни за ягодицы.
Хлои и Кортни Кардашьян, а также Кендалл Дженнер снялись в эротической фотосессии. Все сестры опубликовали снимки на своих страницах в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На фото Хлои Кардашьян одета в блестящий прозрачный комбинезон. Нижнего белья на звезде не видно. Ее сестра Кортни выбрала для съемки платье в пол из такого же материала. На ней также одет комплект черного белья со стрингами.
Читайте также: Ким Кардашьян больше не самая популярная из сестер
Только Кендалл Дженнер нарядилась в кожаное микро-платье бордового цвета и черные капроновые чулки. На одном из фото Кендалл и Хлои держат Кортни за ягодицы.
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