Раздел: Культура
Главный судья «МастерШефа» позировал без одежды
47-летний шеф-повар снялся полностью без одежды.
Известный канадский и украинский кулинар Эктор Хименес-Браво, судья проекта «МастерШеф» (СТБ), опубликовал в своем Instagram-аккаунте провокационное фото. 47-летний шеф-повар снялся полностью без одежды. Пах звезды лишь немного прикрывает подставка для салфеток, но это совсем не смущает кубинского мачо, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
«Обычно мой вторник начинается по-другому
Известный канадский и украинский кулинар Эктор Хименес-Браво, судья проекта «МастерШеф» (СТБ), опубликовал в своем Instagram-аккаунте провокационное фото. 47-летний шеф-повар снялся полностью без одежды. Пах звезды лишь немного прикрывает подставка для салфеток, но это совсем не смущает кубинского мачо, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
«Обычно мой вторник начинается по-другому
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