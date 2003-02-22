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Раздел: Культура  
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Настя Каменских показала лицо без макияжа

Настя Каменских показала лицо без макияжаПевица за натуральную красоту.

Популярная украинская певица Настя Каменских - одна из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса. Ее обнаженные фотографии сводят с ума мужчин, а заедающие песни разрывают музыкальные чарты. Однако звезда не перестает удивлять своих поклонников. Так, на днях она опубликовала новое фото без макияжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Каменских запечатлела провокационный кадр утром. Она совсем не использовала косметику перед съемкой и даже отказалась от Instagram-фильтров.

Фанаты уверены, что их любимице вовсе не нужны «тонны» грима. Каменских красива от природы и нравится им в естественном виде.

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«Крутой образ», «Вот что значит слово «естественная красота», «Красотка вы», «Красотка», - пишут в комментариях.

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 Теги: Настя Каменских, без макияжа

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Сегодня, 16:02 » Автор: Алена Шимко
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