Данилко сказал, кто должен представлять Украину на Евровидение-2019

Должен ехать исполнитель, который занимает второе место.



Украинский артист и один из членов жюри Нацотбора на Евровидение-2019 в Украине Андрей Данилко сказал, что представлять Украину на международном конкурсе должен исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz.



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Я считаю, что не надо отказываться, есть вполне хорошие представители, которые могут поехать. Если MARUV отказалась или ее заставили отказаться, то должен ехать исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz. Если они отказываются, то идем далее, на третьем месте KAZKA, пусть они едут. Если и KAZKA откажется, то беремся за четвертое место и т. п,– отметил Данилко.



Он добавил, что все вопросы о позиции участников Нацотбора относительно украинско-российских отношений и гастролей в РФ надо решать до прямых эфиров.



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"Люди, которые принимали участие в Нацотборе, сами в шоке, я смотрю на них, и мне так жаль. Вспоминаю себя, когда я сидел в костюме Верки Сердючки на пресс-конференции, и мне говорят: "Как вы можете представлять Украину? Это позор"... Если такое время у нас, куча нюансов, пожалуйста, решайте это до конкурса. Решите все, возьмите отпечатки пальцев, сфотографируйте в профиль и анфас, как в СИЗО, пусть анализы сдадут, а потом проводите отборочный тур", – заметил артист.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинский артист и один из членов жюри Нацотбора на Евровидение-2019 в Украине Андрей Данилко сказал, что представлять Украину на международном конкурсе должен исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Я считаю, что не надо отказываться, есть вполне хорошие представители, которые могут поехать. Если MARUV отказалась или ее заставили отказаться, то должен ехать исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz. Если они отказываются, то идем далее, на третьем месте KAZKA, пусть они едут. Если и KAZKA откажется, то беремся за четвертое место и т. п,– отметил Данилко.Он добавил, что все вопросы о позиции участников Нацотбора относительно украинско-российских отношений и гастролей в РФ надо решать до прямых эфиров."Люди, которые принимали участие в Нацотборе, сами в шоке, я смотрю на них, и мне так жаль. Вспоминаю себя, когда я сидел в костюме Верки Сердючки на пресс-конференции, и мне говорят: "Как вы можете представлять Украину? Это позор"... Если такое время у нас, куча нюансов, пожалуйста, решайте это до конкурса. Решите все, возьмите отпечатки пальцев, сфотографируйте в профиль и анфас, как в СИЗО, пусть анализы сдадут, а потом проводите отборочный тур", – заметил артист.





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