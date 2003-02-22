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Раздел: Культура  
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Freedom Jazz отказались ехать на Евровидение-2019

Freedom Jazz отказались ехать на Евровидение-2019Девушки поблагодарили поклонников.

Одни из участников Национального отбора на Евровидение-2019 Freedom Jazz отказались от борьбы за представление Украины на международном конкурсе. После отказа от конкурса победительницы в финале MARUV Общественник вещатель должен выбрать имя другого участника.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Только что мы получили звонок из НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас, наш "Cupidon" летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время,– заявили во Freedom Jazz.

Девушки поблагодарили поклонников за то, что помогли занять второе место Национального отбора Евровидения-2019.

"Наша главная победа – это вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в Национальном отборе", – добавлено в заявлении.

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Накануне один из членов жюри Андрей Данилко заявил, что после отказа финалистки MARUV, Украину должен представлять исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz.

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 Теги: Freedom Jazz, Евровидение-2019

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