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Раздел: Культура  
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Алена Мозговая прокомментировала скандал с MARUV

Алена Мозговая прокомментировала скандал с MARUVКонцерты в России могли стать причиной разногласий во время встречи.

Скандал, который разгорелся вокруг победительницы Нацотбора Евровидение-2019 MARUV, набирает обороты. Пройти мимо отказа исполнительницы представлять Украину в Израиле не смогла и дочь знаменитого украинского композитора Николая Мозгового Алена.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Она отметила, что выбор сделали украинские зрители, поэтому не стоит предъявлять к MARUV никаких претензий.

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Певица может нравиться или нет, но она такая, какая есть. Ее взяли в отбор, она выступила, сказала все, что думает, или, может, не все, показала свой номер. Людям понравилось – они проголосовали, жюри понравилось – они проголосовали. Какие к ней могут быть претензии? Лично у меня только в контексте ее совести. Но я не проповедник, а она не моя прихожанка. MARUV взрослая девочка и знает, что делает.

Она первая и, к сожалению, не она последняя колаборантка в этой стране. Так, многие не понимают, что в стране идет война,– прокомментировала Алена Мозговая.

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 Теги: Алена Мозговая, MARUV, скандал

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