Раздел: Культура
Алена Мозговая прокомментировала скандал с MARUV
Концерты в России могли стать причиной разногласий во время встречи.
Скандал, который разгорелся вокруг победительницы Нацотбора Евровидение-2019 MARUV, набирает обороты. Пройти мимо отказа исполнительницы представлять Украину в Израиле не смогла и дочь знаменитого украинского композитора Николая Мозгового Алена.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Она отметила, что выбор сделали украинские зрители, поэтому не стоит предъявлять к MARUV никаких претензий.
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Певица может нравиться или нет, но она такая, какая есть. Ее взяли в отбор, она выступила, сказала все, что думает, или, может, не все, показала свой номер. Людям понравилось – они проголосовали, жюри понравилось – они проголосовали. Какие к ней могут быть претензии? Лично у меня только в контексте ее совести. Но я не проповедник, а она не моя прихожанка. MARUV взрослая девочка и знает, что делает.
Она первая и, к сожалению, не она последняя колаборантка в этой стране. Так, многие не понимают, что в стране идет война,– прокомментировала Алена Мозговая.
Скандал, который разгорелся вокруг победительницы Нацотбора Евровидение-2019 MARUV, набирает обороты. Пройти мимо отказа исполнительницы представлять Украину в Израиле не смогла и дочь знаменитого украинского композитора Николая Мозгового Алена.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Она отметила, что выбор сделали украинские зрители, поэтому не стоит предъявлять к MARUV никаких претензий.
Читайте также: MARUV прокомментировала отказ от Евровидения-2019
Певица может нравиться или нет, но она такая, какая есть. Ее взяли в отбор, она выступила, сказала все, что думает, или, может, не все, показала свой номер. Людям понравилось – они проголосовали, жюри понравилось – они проголосовали. Какие к ней могут быть претензии? Лично у меня только в контексте ее совести. Но я не проповедник, а она не моя прихожанка. MARUV взрослая девочка и знает, что делает.
Она первая и, к сожалению, не она последняя колаборантка в этой стране. Так, многие не понимают, что в стране идет война,– прокомментировала Алена Мозговая.
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