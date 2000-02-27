» » Умер известный британский рок-музыкант
Раздел: Культура  
0

Умер известный британский рок-музыкант

Умер известный британский рок-музыкантПол Уэбб прокомментировал новость.

Британский рок-музыкант, основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. О причинах смерти пока неизвестно.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Басист группы Talk Talk Пол Уэбб прокомментировал новость о смерти Марка на своей странице в Instagram.

Читайте также: Умер известный британский музыкант

Шокирован и расстроен известием о смерти Марка Холлиса. Он был музыкальным гением, и для меня было большой честью играть с ним в одной группе... На меня произвели глубокое впечатление его потрясающие музыкальные идеи,– подчеркнул он.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: британский рок-музыкант, Смерть

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:48 » Автор: Эдгар Букмирза
     759
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх