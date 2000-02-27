Раздел: Культура
Умер известный британский рок-музыкант
Пол Уэбб прокомментировал новость.
Британский рок-музыкант, основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. О причинах смерти пока неизвестно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Басист группы Talk Talk Пол Уэбб прокомментировал новость о смерти Марка на своей странице в Instagram.
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Шокирован и расстроен известием о смерти Марка Холлиса. Он был музыкальным гением, и для меня было большой честью играть с ним в одной группе... На меня произвели глубокое впечатление его потрясающие музыкальные идеи,– подчеркнул он.
Британский рок-музыкант, основатель и вокалист группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. О причинах смерти пока неизвестно.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Басист группы Talk Talk Пол Уэбб прокомментировал новость о смерти Марка на своей странице в Instagram.
Читайте также: Умер известный британский музыкант
Шокирован и расстроен известием о смерти Марка Холлиса. Он был музыкальным гением, и для меня было большой честью играть с ним в одной группе... На меня произвели глубокое впечатление его потрясающие музыкальные идеи,– подчеркнул он.
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