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Раздел: Культура  
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Эмилия Кларк прокомментировала финал "Игры престолов"

Эмилия Кларк прокомментировала финал "Игры престолов" Актрису застали на вручении премии "Оскар".

На церемонии вручения премии "Оскар-2019" среди гостей была Эмилия Кларк, которую без интервью не смог отпустить журналист, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Он спросил у актрисы, что ждет зрителей в финальном сезоне сериала "Игра престолов".

Сначала Эмилия заявила, что это будет "шок".

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"Это будет масштабно, это все, что каждый должен знать. Нам понадобилось много времени, чтобы снять этот фильм. Будут некоторые вещи, которые будут шокировать людей", - сказала Эмилия Кларк.



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 Теги: Эмилия Кларк, Игра престолов

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