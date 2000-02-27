Раздел: Культура
Эмилия Кларк прокомментировала финал "Игры престолов"
Актрису застали на вручении премии "Оскар".
На церемонии вручения премии "Оскар-2019" среди гостей была Эмилия Кларк, которую без интервью не смог отпустить журналист, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Он спросил у актрисы, что ждет зрителей в финальном сезоне сериала "Игра престолов".
Сначала Эмилия заявила, что это будет "шок".
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"Это будет масштабно, это все, что каждый должен знать. Нам понадобилось много времени, чтобы снять этот фильм. Будут некоторые вещи, которые будут шокировать людей", - сказала Эмилия Кларк.
На церемонии вручения премии "Оскар-2019" среди гостей была Эмилия Кларк, которую без интервью не смог отпустить журналист, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Он спросил у актрисы, что ждет зрителей в финальном сезоне сериала "Игра престолов".
Сначала Эмилия заявила, что это будет "шок".
Читайте также: Умер известный британский рок-музыкант
"Это будет масштабно, это все, что каждый должен знать. Нам понадобилось много времени, чтобы снять этот фильм. Будут некоторые вещи, которые будут шокировать людей", - сказала Эмилия Кларк.
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