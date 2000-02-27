Раздел: Культура
Вера Брежнева поделилась откровенным фото
Певица порадовала поклонников новой фотографией.
Экс-участница известного женского коллектива «ВИА Гра» и жена композитора Константина Меладзе, Вера Брежнева, которая недавно отпраздновала свой 37-й день рождения, показала, как она спасается от скуки яркими нарядами с глубоким декольте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
«Спасение только в ярких красках», - подписала она фото, на котором демонстрирует грудь в нескромном латье цвета фуксии.
«Вера, ты огонь», «Посмотришь на Веру и понимаешь, что скоро весна и лето!! Браво!», - пишут поклонники.
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А вот недруги Брежневой говорят, что она выглядит неприлично. «С каждым разом все страшнее и страшнее, а платье уже надо было снять, толку с него», - пишут они.
Экс-участница известного женского коллектива «ВИА Гра» и жена композитора Константина Меладзе, Вера Брежнева, которая недавно отпраздновала свой 37-й день рождения, показала, как она спасается от скуки яркими нарядами с глубоким декольте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
«Спасение только в ярких красках», - подписала она фото, на котором демонстрирует грудь в нескромном латье цвета фуксии.
«Вера, ты огонь», «Посмотришь на Веру и понимаешь, что скоро весна и лето!! Браво!», - пишут поклонники.
Читайте также: Эмилия Кларк прокомментировала финал "Игры престолов"
А вот недруги Брежневой говорят, что она выглядит неприлично. «С каждым разом все страшнее и страшнее, а платье уже надо было снять, толку с него», - пишут они.
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