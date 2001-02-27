» » Потолстевшая Бейонсе удивила поклонников
Раздел: Культура  
0

Потолстевшая Бейонсе удивила поклонников

Потолстевшая Бейонсе удивила поклонников Певица продолжает набирать лишний вес.

Известная певица Бейонсе регулярно радует поклонников снимками в социальной сети Instagram. Однако на этот раз публикация певицы вызвала негодование у части подписчиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukr-media.biz.

Они уверены, что Бейонсе поправилась. Несмотря на попытку скрыть свою полноту бархатным комбинезоном, поклонники заметили более пышные, чем раньше формы любимой селебрити.

Защитники популярной исполнительницы напомнили в комментариях, что Бейонсе успевает не только строить карьеру, но и воспитывать троих детей.

Читайте также: Вера Брежнева поделилась откровенным фото

Кроме того, именно своими пышными формами и нестандартной красотой она когда-то и завоевала любовь публики.

Потолстевшая Бейонсе удивила поклонников


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бейонсе, лишний вес

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     168
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх