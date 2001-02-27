Раздел: Культура
Потолстевшая Бейонсе удивила поклонников
Певица продолжает набирать лишний вес.
Известная певица Бейонсе регулярно радует поклонников снимками в социальной сети Instagram. Однако на этот раз публикация певицы вызвала негодование у части подписчиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukr-media.biz.
Они уверены, что Бейонсе поправилась. Несмотря на попытку скрыть свою полноту бархатным комбинезоном, поклонники заметили более пышные, чем раньше формы любимой селебрити.
Защитники популярной исполнительницы напомнили в комментариях, что Бейонсе успевает не только строить карьеру, но и воспитывать троих детей.
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Кроме того, именно своими пышными формами и нестандартной красотой она когда-то и завоевала любовь публики.
Известная певица Бейонсе регулярно радует поклонников снимками в социальной сети Instagram. Однако на этот раз публикация певицы вызвала негодование у части подписчиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukr-media.biz.
Они уверены, что Бейонсе поправилась. Несмотря на попытку скрыть свою полноту бархатным комбинезоном, поклонники заметили более пышные, чем раньше формы любимой селебрити.
Защитники популярной исполнительницы напомнили в комментариях, что Бейонсе успевает не только строить карьеру, но и воспитывать троих детей.
Читайте также: Вера Брежнева поделилась откровенным фото
Кроме того, именно своими пышными формами и нестандартной красотой она когда-то и завоевала любовь публики.
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