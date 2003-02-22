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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк поделилась необычным снимком

Леся Никитюк поделилась необычным снимком Знаменитость показала кадр из путешествия по Украине.

Леся Никитюк является яркой телезвездой, которая умеет эпатировать публику и привлекать к себе всеобщее внимание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая любит привлекать к себе внимание фанатов, часто делится с подписчиками в Instagram новыми фото, видео и новостями из своей звездной, а также повседневной жизни. В этот раз Леся Никитюк опубликовала новое фото, на котором предстала перед поклонниками в дерзком образе.

Как известно, всего день назад Леся Никитюк, которая отправилась из Киева в Буковель в рамках тест-драйва авто. По этому поводу артистка решила также поделиться с поклонниками необычным фото на фоне красочного заката. Снимок своего акробатического «фокуса» телеведущая опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Так, на фотографии Леся буквально воспарила над землей, придерживаясь одной рукой о край машины. На заднем фоне виднеются поля, голые деревья и где-то вдалеке небольшие дома. Видно, что кадр был сделан на обочине трассы, но садящееся солнце, озаряющее небо и кромку горизонта, делает его зрелищным.

«Украинский закат», - подписала фотографию Леся.

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Пользователи сети в свою очередь оценили не только красивый кадр, но и умения телеведущей, которая запечатлена в эффектном прыжке.

Леся Никитюк поделилась необычным снимком


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 Теги: Леся Никитюк, фото

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