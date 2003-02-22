Раздел: Культура
Суд Испании рассмотрит дело Шакиры
Певицу будут судить за неуплату налогов.
Шакира предстанет перед испанским судом за уклонение от уплаты налогов. Она должна государству - ни много ни мало - 14,5 миллионов евро. Никакой «скидки» на звездный статус артистке, конечно же, не делают, и уже объявлена дата первого заседания. Оно состоится 12 июня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По данным налоговой службы, 42-летняя певица скрывала, что находилась в Испании с 2011-го по 2014 годы. Согласно документам, Шакира проживала на Багамских островах, но проводила много времени в Барселоне вместе с испанским футболистом Жераром Пике, своим мужем и отцом двоих сыновей.
На учет в налоговые органы Испании певица встала лишь в 2015 году, но по законам страны каждый, кто находится в Испании более полугода, становится налоговым резидентом. Суд рассмотрит шесть эпизодов, вменяемых звезде. Речь идет не только о неуплате подоходного налога и налога на имущество: также в прокуратуре сообщили, что Шакира скрывала заработанные деньги с помощью фирм, которые зарегистрированы в оффшорных зонах: в Панаме, на Каймановых и Виргинских островах.
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Представители артистки ранее отрицали ее вину. «Это полностью клеветническая кампания. Шакиру используют как козла отпущения, чтобы запугать других налогоплательщиков», - говорили они. Однако судья пропустил это заявление мимо ушей.
Шакира предстанет перед испанским судом за уклонение от уплаты налогов. Она должна государству - ни много ни мало - 14,5 миллионов евро. Никакой «скидки» на звездный статус артистке, конечно же, не делают, и уже объявлена дата первого заседания. Оно состоится 12 июня, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По данным налоговой службы, 42-летняя певица скрывала, что находилась в Испании с 2011-го по 2014 годы. Согласно документам, Шакира проживала на Багамских островах, но проводила много времени в Барселоне вместе с испанским футболистом Жераром Пике, своим мужем и отцом двоих сыновей.
На учет в налоговые органы Испании певица встала лишь в 2015 году, но по законам страны каждый, кто находится в Испании более полугода, становится налоговым резидентом. Суд рассмотрит шесть эпизодов, вменяемых звезде. Речь идет не только о неуплате подоходного налога и налога на имущество: также в прокуратуре сообщили, что Шакира скрывала заработанные деньги с помощью фирм, которые зарегистрированы в оффшорных зонах: в Панаме, на Каймановых и Виргинских островах.
Читайте также: Потолстевшая Бейонсе удивила поклонников
Представители артистки ранее отрицали ее вину. «Это полностью клеветническая кампания. Шакиру используют как козла отпущения, чтобы запугать других налогоплательщиков», - говорили они. Однако судья пропустил это заявление мимо ушей.
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