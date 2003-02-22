Раздел: Культура
Сергей Притула прокомментировал скандал вокруг "Евровидения"
Ведущий национального отбора поделился своим мнением.
Скандал вокруг Национального отбора на международный музыкальный конкурс Евровидение-2019 в самом разгаре и немало досталось его ведущему – Сергею Притуле. По этому поводу он написал немаленький пост на своей страничке в Facebook, где описал свое мнение по каждому из полуфиналов и о самом финале, а также ситуации в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Он сразу сказал, что все написанное – это его личное мнение, а также отметил, что немного выпустил пар, поэтому пост не будет таким агрессивным, каким он мог бы быть изначально.
Что касается первого полуфинала, то Притула написал о нем: "Сильный. Вкусный. С хорошим представительством мужского вокала. Роскошные песни от Letay и бахромой… Моя боль - невыход в финал "ЦеШо". Такого Украина на отборе еще не видела! Убежден, что Европа это заценила бы! Четкий образ, четкий месседж, провокационный текст, агрессивное "I hate you" из уст маленьких муртадов. В "ДахаБраха" и "Dakh Daughters" появился талантливый «младший брат»! Честно говорю, когда я увидел 6 баллов от зрителей, я поверил, что с этой аудиторией мы достигнем достойного представительства на Евровидении!".
Второй полуфинал шокировал ведущего – как только группа KAZKA получила 5 баллов, Притула онемел. Что касается прочих исполнителей, то "Freedom Jazz фантастически зажигают и становятся одними из главных претендентов на победу в нацотборе, а невыход исполнителя Khayat к финалу так и останется на совести судей". Далее шоумен вспомнил о дуэте ANNA MARIA и удивился, зачем они вообще полезли к Скрыпину, особенно учитывая, где живут и кем работают их родители. Также он добавил, что оставил бы это, но Скрыпин в продолжение написал громкий пост, в котором обвинил и Притулу в нехороших деяниях, чего последний стерпеть не смог.
Далее Притула перешел к финалу конкурса. О нем он пишет: "Самый тяжелый за все 3 года моей работы в нацотборе. Со сжатым горлом и с глубоким разочарованием в пассивности общества". С горечью ведущий отмечает тот факт, что несмотря на аполитичность конкурса, без страстей в этом контексте обойтись не удалось.
В заключение шоумен пишет для особо рьяных фанатов, которые донимают его своими гневными комментариями: "Если надо еще раз разжевать для наиболее упоротых персонажей, которые уже несколько дней засыпают меня письмами где расписывают, который я ублюдок и «как мы в тебе разочаровались», мне не трудно:
1. Россия - страна агрессор.
2. Крым - это Украина.
3. На Донбассе - война развязана Россией, а не гражданская война, как ее удобно трактуют российские пропагандисты.
Все!"
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Но, как оказалось, еще не все. Пока Притула набирал длинный текст, он немного отстал от жизни, о чем в конце и написал: "P.P.S. А потом всплыла информация о концертах Джамалы в РФ. Ну все ... приехали. Теперь можете справедливо шмалять у меня обвинениями в двойных стандартах. А НСТУ теперь надо как-то объяснить, почему MARUV, которая гастролирует в России на еб не едет, а Джамала спокойно выступила в 2016-м! Что-то у меня руки опускаются ... Печаль!"
Скандал вокруг Национального отбора на международный музыкальный конкурс Евровидение-2019 в самом разгаре и немало досталось его ведущему – Сергею Притуле. По этому поводу он написал немаленький пост на своей страничке в Facebook, где описал свое мнение по каждому из полуфиналов и о самом финале, а также ситуации в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Он сразу сказал, что все написанное – это его личное мнение, а также отметил, что немного выпустил пар, поэтому пост не будет таким агрессивным, каким он мог бы быть изначально.
Что касается первого полуфинала, то Притула написал о нем: "Сильный. Вкусный. С хорошим представительством мужского вокала. Роскошные песни от Letay и бахромой… Моя боль - невыход в финал "ЦеШо". Такого Украина на отборе еще не видела! Убежден, что Европа это заценила бы! Четкий образ, четкий месседж, провокационный текст, агрессивное "I hate you" из уст маленьких муртадов. В "ДахаБраха" и "Dakh Daughters" появился талантливый «младший брат»! Честно говорю, когда я увидел 6 баллов от зрителей, я поверил, что с этой аудиторией мы достигнем достойного представительства на Евровидении!".
Второй полуфинал шокировал ведущего – как только группа KAZKA получила 5 баллов, Притула онемел. Что касается прочих исполнителей, то "Freedom Jazz фантастически зажигают и становятся одними из главных претендентов на победу в нацотборе, а невыход исполнителя Khayat к финалу так и останется на совести судей". Далее шоумен вспомнил о дуэте ANNA MARIA и удивился, зачем они вообще полезли к Скрыпину, особенно учитывая, где живут и кем работают их родители. Также он добавил, что оставил бы это, но Скрыпин в продолжение написал громкий пост, в котором обвинил и Притулу в нехороших деяниях, чего последний стерпеть не смог.
Далее Притула перешел к финалу конкурса. О нем он пишет: "Самый тяжелый за все 3 года моей работы в нацотборе. Со сжатым горлом и с глубоким разочарованием в пассивности общества". С горечью ведущий отмечает тот факт, что несмотря на аполитичность конкурса, без страстей в этом контексте обойтись не удалось.
В заключение шоумен пишет для особо рьяных фанатов, которые донимают его своими гневными комментариями: "Если надо еще раз разжевать для наиболее упоротых персонажей, которые уже несколько дней засыпают меня письмами где расписывают, который я ублюдок и «как мы в тебе разочаровались», мне не трудно:
1. Россия - страна агрессор.
2. Крым - это Украина.
3. На Донбассе - война развязана Россией, а не гражданская война, как ее удобно трактуют российские пропагандисты.
Все!"
Читайте также: Леся Никитюк поделилась необычным снимком
Но, как оказалось, еще не все. Пока Притула набирал длинный текст, он немного отстал от жизни, о чем в конце и написал: "P.P.S. А потом всплыла информация о концертах Джамалы в РФ. Ну все ... приехали. Теперь можете справедливо шмалять у меня обвинениями в двойных стандартах. А НСТУ теперь надо как-то объяснить, почему MARUV, которая гастролирует в России на еб не едет, а Джамала спокойно выступила в 2016-м! Что-то у меня руки опускаются ... Печаль!"
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