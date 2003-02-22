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Раздел: Культура  
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Похудевшая Рианна показала стройные ноги

Похудевшая Рианна показала стройные ногиПевицу искупали в комплиментах.

Американская певица Рианна показала результат значительного похудения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.

Звезда опубликовала впечатляющие фото в Инстаграм.

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Пользователи наделали Рианне комплиментов и поставили ее фотографиям почти 10 млн лайков.
Похудевшая Рианна показала стройные ноги
Похудевшая Рианна показала стройные ноги
Похудевшая Рианна показала стройные ноги


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 Теги: Рианна, фигура, похудение

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Сегодня, 10:07 » Автор: Алена Шимко
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