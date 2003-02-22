Раздел: Культура
Похудевшая Рианна показала стройные ноги
Певицу искупали в комплиментах.
Американская певица Рианна показала результат значительного похудения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Звезда опубликовала впечатляющие фото в Инстаграм.
Читайте также: Похудевшая Рианна показала, как она выглядит в купальнике
Пользователи наделали Рианне комплиментов и поставили ее фотографиям почти 10 млн лайков.
Американская певица Рианна показала результат значительного похудения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
Звезда опубликовала впечатляющие фото в Инстаграм.
Читайте также: Похудевшая Рианна показала, как она выглядит в купальнике
Пользователи наделали Рианне комплиментов и поставили ее фотографиям почти 10 млн лайков.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
572
0
Оставьте свой комментарий