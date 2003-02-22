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Раздел: Культура  
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Kazka отказалась представлять Украину на Евровидении

Kazka отказалась представлять Украину на ЕвровиденииГруппа заняла третье место в нацотборе.

Группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась от участия в музыкальном конкурсе, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Об этом говорится на странице группы в Instagram.

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"Мы хотим i должны за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем все х вас на наших концертах всем миром", - сказано в сообщении.

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 Теги: Украина, Евровидение-2019, Kazka

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Сегодня, 12:04 » Автор: Алена Шимко
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