Раздел: Культура
Kazka отказалась представлять Украину на Евровидении
Группа заняла третье место в нацотборе.
Группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась от участия в музыкальном конкурсе, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Об этом говорится на странице группы в Instagram.
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"Мы хотим i должны за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем все х вас на наших концертах всем миром", - сказано в сообщении.
Группа Kazka, которая заняла третье место в национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась от участия в музыкальном конкурсе, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Об этом говорится на странице группы в Instagram.
Читайте также: Данилко сказал, кто должен представлять Украину на Евровидение-2019
"Мы хотим i должны за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем все х вас на наших концертах всем миром", - сказано в сообщении.
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