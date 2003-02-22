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Раздел: Культура  
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Беременная украинская певица показала, как следит за фигурой

Беременная украинская певица показала, как следит за фигуройДевушка тщательно скрывала беременность.

Наталья Холоденко тщательно скрывала новость о беременности, и, кроме отца ребенка и доктора, никто не знал о ее положении. Украинская знаменитость не сообщила о положении даже шестилетнему сыну Лариону. Однако недавно она сделала официальное заявление о том, что вскоре станет мамой во второй раз, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

На личной странице в Instagram Холоденко опубликовала видеоролик, в котором показала, как поддерживает фигуру во время беременности. В кадре звезда выполняла комплекс упражнений на мышцы ног.

«Не могу», – мы так говорим, как правило, когда ощутили первый дискомфорт. Но заметно себя улучшить можно, если только ты идешь за финишную прямую, а не до нее», – написала Наталья Холоденко.

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«Смотрю и завидую! Тренер-огонь! Люблю, когда с умом и от всей души тренер гоняет!!!», «Вот увидишь, совсем скоро достигнешь желаемого результата», «Супер!!! Очень круто, даже попробовала! Вы мотивашка!!» – пишут в Сети.

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 Теги: беременность, фигура, певица

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