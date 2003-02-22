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Бен Аффлек шокировал болезненным видом

Бен Аффлек шокировал болезненным видомАктер окончил курс лечения от алкоголизма.

Голливудский актер Бен Аффлек попал в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Пользователей Сети шокировало то, как звезда выглядит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Накануне 46-летний Аффлек покинул центр реабилитации, где он очередной раз лечился от алкоголизма.

На снимках видно, что актер сильно истощен. Спортивные штаны и свободная толстовка не скрыли худобу Аффлека. Его лицо выглядит осунувшимся, на нем торчат скулы.

Аффлек впал в депрессию после расставания с Линдси Шукус и начал прикладываться к бутылке. В средине 2018 года актер признался в алкогольной зависимости, с августа Бэн Аффлек начал лечиться от алкоголизма.

Чуть позже появилась информация о том, что Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкоголизма.

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После выхода из реабилитационного центра, актер проводит время с бывшей женой и детьми. Также он был замечен в обществе бывшей возлюбленной Линдси Шукус.
Бен Аффлек шокировал болезненным видом
Бен Аффлек шокировал болезненным видом
Бен Аффлек шокировал болезненным видом
Бен Аффлек шокировал болезненным видом


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 Теги: Бен Аффлек, реабилитация, алкоголизм

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Сегодня, 16:31 » Автор: Алена Шимко
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