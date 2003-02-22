Раздел: Культура
Бен Аффлек шокировал болезненным видом
Актер окончил курс лечения от алкоголизма.
Голливудский актер Бен Аффлек попал в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Пользователей Сети шокировало то, как звезда выглядит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Накануне 46-летний Аффлек покинул центр реабилитации, где он очередной раз лечился от алкоголизма.
На снимках видно, что актер сильно истощен. Спортивные штаны и свободная толстовка не скрыли худобу Аффлека. Его лицо выглядит осунувшимся, на нем торчат скулы.
Аффлек впал в депрессию после расставания с Линдси Шукус и начал прикладываться к бутылке. В средине 2018 года актер признался в алкогольной зависимости, с августа Бэн Аффлек начал лечиться от алкоголизма.
Чуть позже появилась информация о том, что Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкоголизма.
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После выхода из реабилитационного центра, актер проводит время с бывшей женой и детьми. Также он был замечен в обществе бывшей возлюбленной Линдси Шукус.
Голливудский актер Бен Аффлек попал в объективы папарацци в Лос-Анджелесе. Пользователей Сети шокировало то, как звезда выглядит, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Накануне 46-летний Аффлек покинул центр реабилитации, где он очередной раз лечился от алкоголизма.
На снимках видно, что актер сильно истощен. Спортивные штаны и свободная толстовка не скрыли худобу Аффлека. Его лицо выглядит осунувшимся, на нем торчат скулы.
Аффлек впал в депрессию после расставания с Линдси Шукус и начал прикладываться к бутылке. В средине 2018 года актер признался в алкогольной зависимости, с августа Бэн Аффлек начал лечиться от алкоголизма.
Чуть позже появилась информация о том, что Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Читайте также: Анджелина Джоли удивила болезненным видом
После выхода из реабилитационного центра, актер проводит время с бывшей женой и детьми. Также он был замечен в обществе бывшей возлюбленной Линдси Шукус.
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