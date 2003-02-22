Раздел: Культура
Данилко заявил о готовности "спасти" страну на Евровидении
Артист готов выступить.
Украинский певец Андрей Данилко заявил о готовности представить страну на предстоящем Евровидении-2019 в Израиле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!", - отметил артист.
Также Данилко отметил, что участники Нацотбора отказались от участия в конкурсе из-за его политизации.
"У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!", - добавил он.
Также артист допустил, что в этом году Украина вообще может отказаться от участия в песенном конкурсе.
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Известно, что в 2007 году Андрей Данилко уже представлял Украину на Евровидении с песней "Dancing Lasha Tumbai". По итогам голосования он занял 2 место.
Украинский певец Андрей Данилко заявил о готовности представить страну на предстоящем Евровидении-2019 в Израиле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!", - отметил артист.
Также Данилко отметил, что участники Нацотбора отказались от участия в конкурсе из-за его политизации.
"У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!", - добавил он.
Также артист допустил, что в этом году Украина вообще может отказаться от участия в песенном конкурсе.
Читайте также: Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле
Известно, что в 2007 году Андрей Данилко уже представлял Украину на Евровидении с песней "Dancing Lasha Tumbai". По итогам голосования он занял 2 место.
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