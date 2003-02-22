» » Данилко заявил о готовности "спасти" страну на Евровидении
Раздел: Культура  
0

Данилко заявил о готовности "спасти" страну на Евровидении

Данилко заявил о готовности "спасти" страну на ЕвровиденииАртист готов выступить.

Украинский певец Андрей Данилко заявил о готовности представить страну на предстоящем Евровидении-2019 в Израиле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!", - отметил артист.

Также Данилко отметил, что участники Нацотбора отказались от участия в конкурсе из-за его политизации.

"У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!", - добавил он.

Также артист допустил, что в этом году Украина вообще может отказаться от участия в песенном конкурсе.

Читайте также: Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле

Известно, что в 2007 году Андрей Данилко уже представлял Украину на Евровидении с песней "Dancing Lasha Tumbai". По итогам голосования он занял 2 место.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Евровидение-2019, Украина, Данилко

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:58 » Автор: Алена Шимко
     1151
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх