Раздел: Культура
Украина решила не участвовать в Евровидении-2019
Последний раз Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе в 2015 году.
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия нашей страны в Евровидении-2019. Предварительно участвовать в Евровидении, которое состоится в Израиле отказался группа Freedom Jazz и KAZKA.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После победы MARUV на национальном отборе, в сети резко распространилась критика относительно ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины. Поэтому НОТУ не подписала соглашения относительно ее участия в главном песенном конкурсе.
Ранее член правления НОТУ Александра Кольцова в эфире "Громадського" заявляла, что представителем Украины на Евровидении-2019 "может быть никто".
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Напомним, что последний раз Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе в 2015 году. В то время Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом, приняла решение отказаться от участия, так как Украине было не до конкурса.
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия нашей страны в Евровидении-2019. Предварительно участвовать в Евровидении, которое состоится в Израиле отказался группа Freedom Jazz и KAZKA.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
После победы MARUV на национальном отборе, в сети резко распространилась критика относительно ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины. Поэтому НОТУ не подписала соглашения относительно ее участия в главном песенном конкурсе.
Ранее член правления НОТУ Александра Кольцова в эфире "Громадського" заявляла, что представителем Украины на Евровидении-2019 "может быть никто".
Читайте также: Данилко заявил о готовности "спасти" страну на Евровидении
Напомним, что последний раз Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе в 2015 году. В то время Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом, приняла решение отказаться от участия, так как Украине было не до конкурса.
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