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Раздел: Культура  
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Украина решила не участвовать в Евровидении-2019

Украина решила не участвовать в Евровидении-2019Последний раз Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе в 2015 году.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия нашей страны в Евровидении-2019. Предварительно участвовать в Евровидении, которое состоится в Израиле отказался группа Freedom Jazz и KAZKA.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

После победы MARUV на национальном отборе, в сети резко распространилась критика относительно ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины. Поэтому НОТУ не подписала соглашения относительно ее участия в главном песенном конкурсе.

Ранее член правления НОТУ Александра Кольцова в эфире "Громадського" заявляла, что представителем Украины на Евровидении-2019 "может быть никто".

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Напомним, что последний раз Украина не участвовала в международном музыкальном конкурсе в 2015 году. В то время Национальная телекомпания Украины, в двусторонней договоренности с Европейским вещательным союзом, приняла решение отказаться от участия, так как Украине было не до конкурса.

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 Теги: Украина, Евровидении-2019

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