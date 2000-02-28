Раздел: Культура
Руслана прокомментировала отказ от Евровидения-2019
Руслана сравнила эту скандальную ситуацию с годами, когда она сама участвовала в конкурсе.
Украинская певица и победительница песенного конкурса Евровидение в 2004 году гневно выразила свое мнение об отказе НОТУ от конкурса Евровидение-2019.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Певица прокомментировала ситуацию с Евровидением в своей соцсети и объяснила, почему нужно пересмотреть такое решение НОТУ.
Я категорически против решения об отказе от участия в Евровидении 2019!– написала Руслана Лыжичко.
Также певица добавила, что если эта информация будет окончательной, то для нее это однозначно будет "очень болезненной новостью".
Певица предлагает разработать новую антикризисную процедуру еще одного отбора, чтобы не оставлять страну без участия в шоу.
В год, когда я поехала, Украина тоже была на грани отказа от участия, если бы я не приняла решение участвовать. В 2004 году проходил закрытый Национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение– написала певица.
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Руслана вспомнила и об организаторах Нацотбора, мол, "им нет оправдания, кроме откровенного форс-мажора".
Украинская певица и победительница песенного конкурса Евровидение в 2004 году гневно выразила свое мнение об отказе НОТУ от конкурса Евровидение-2019.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Певица прокомментировала ситуацию с Евровидением в своей соцсети и объяснила, почему нужно пересмотреть такое решение НОТУ.
Я категорически против решения об отказе от участия в Евровидении 2019!– написала Руслана Лыжичко.
Также певица добавила, что если эта информация будет окончательной, то для нее это однозначно будет "очень болезненной новостью".
Певица предлагает разработать новую антикризисную процедуру еще одного отбора, чтобы не оставлять страну без участия в шоу.
В год, когда я поехала, Украина тоже была на грани отказа от участия, если бы я не приняла решение участвовать. В 2004 году проходил закрытый Национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение– написала певица.
Читайте также: Руслана пожаловалась на организаторов "Евровидения"
Руслана вспомнила и об организаторах Нацотбора, мол, "им нет оправдания, кроме откровенного форс-мажора".
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