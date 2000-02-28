Раздел: Культура
MARUV рассказала, будет ли она выступать в России
Певица "не видит смысла устанавливать искусственные границы для музыки".
Певица MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле, продолжит выступать на территории РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки," - объяснила Корсун.
Девушка также выразила сожаление, что из-за своего отказа поехать на конкурс она не сможет попасть в Москву на пре-пати Евровидения.
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"К Евровидению я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне", - отметила певица.
Певица MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле, продолжит выступать на территории РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки," - объяснила Корсун.
Девушка также выразила сожаление, что из-за своего отказа поехать на конкурс она не сможет попасть в Москву на пре-пати Евровидения.
Читайте также: MARUV обратилась к фанатам с просьбой
"К Евровидению я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне", - отметила певица.
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