MARUV рассказала, будет ли она выступать в России

Певица "не видит смысла устанавливать искусственные границы для музыки".



Певица MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле, продолжит выступать на территории РФ, сообщает



"У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки," - объяснила Корсун.



Девушка также выразила сожаление, что из-за своего отказа поехать на конкурс она не сможет попасть в Москву на пре-пати Евровидения.



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"К Евровидению я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне", - отметила певица.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Певица MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле, продолжит выступать на территории РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки," - объяснила Корсун.Девушка также выразила сожаление, что из-за своего отказа поехать на конкурс она не сможет попасть в Москву на пре-пати Евровидения."К Евровидению я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне", - отметила певица.





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