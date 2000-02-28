» » MARUV рассказала, будет ли она выступать в России
Раздел: Культура  
0

MARUV рассказала, будет ли она выступать в России

MARUV рассказала, будет ли она выступать в России Певица "не видит смысла устанавливать искусственные границы для музыки".

Певица MARUV (Анна Корсун), которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле, продолжит выступать на территории РФ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки," - объяснила Корсун.

Девушка также выразила сожаление, что из-за своего отказа поехать на конкурс она не сможет попасть в Москву на пре-пати Евровидения.

Читайте также: MARUV обратилась к фанатам с просьбой

"К Евровидению я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне", - отметила певица.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: MARUV, РФ

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     632
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх