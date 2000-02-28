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Раздел: Культура  
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Сестры Кардашьян-Дженнер сфотографировались в откровенных платьях

Сестры Кардашьян-Дженнер сфотографировались в откровенных платьях Платья созданы украинским дизайнером.

Сестры семейства Кардашьян-Дженнер регулярно публикуют в своих социальных сетях откровенные фотографии. Но иногда смелые наряды вызывают бурные обсуждения и споры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

На днях 23-летняя Кендалл Дженнер шокировала своим появлением на afterparty "Оскара". А несколько часов спустя в центре внимания оказалась и ее старшая сестра.

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В своем Instagram 39-летняя Кортни Кардашьян опубликовала серию снимков. На фото звезда реалити-шоу отражена в "голом" блестящем платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Смелый наряд подчеркнул соблазнительные формы селебрити и спровоцировал бурные обсуждения в комментариях.

Сестры Кардашьян-Дженнер сфотографировались в откровенных платьях
Сестры Кардашьян-Дженнер сфотографировались в откровенных платьях


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 Теги: Кардашьян, фото

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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