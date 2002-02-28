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Раздел: Культура  
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Белла Хадид прилетела в Италию в свежем белом образе

Белла Хадид прилетела в Италию в свежем белом образе Знаменитость видели в Милане.

Носить белый – настоящий талант. Этот цвет идеально сочетается с другими, но, согласись, полностью облачиться в него – настоящий вызов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На днях его смело приняла Белла Хадид и продемонстрировала нам комфортный и очень casual лук в этом оттенке.

Так, супермодель была замечена в Милане в total white образе. Для выхода она выбрала белую водолазку, свободные брюки в тон и такую же белую куртку.

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Идеально завершили наряд белые кеды, массивные золотые серьги и прозрачные очки в духе 90-х. Кажется, это самый простой и комфортный способ носить белый этой весной!

Белла Хадид прилетела в Италию в свежем белом образе
Белла Хадид прилетела в Италию в свежем белом образе


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 Теги: Белла Хадид, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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