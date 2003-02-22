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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина соблазнительно оголила плечи

Маша Ефросинина соблазнительно оголила плечиВедущая показала тонкую талию.

Пока мы с нетерпением ждем весну, которая наступит уже завтра, Маша Ефросинина вовсю готовится к лету, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.cosmo.com.ua.

Так, вчера телеведущая опубликовала фото из закулисья новой съемки.

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На фото красотка позирует в идеальном, на наш взгляд, луке для весны и лета: зеленом кроп-топе с оголенными плечами, подчеркивающем ее тонкую талию, бежевой юбке миди, босоножках в тон и соломенной шляпе.

Маша Ефросинина соблазнительно оголила плечи


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 Теги: Маша Ефросинина, фигура, талия, плечи

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Сегодня, 10:34 » Автор: Алена Шимко
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