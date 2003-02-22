Раздел: Культура
Маша Ефросинина соблазнительно оголила плечи
Ведущая показала тонкую талию.
Пока мы с нетерпением ждем весну, которая наступит уже завтра, Маша Ефросинина вовсю готовится к лету, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.cosmo.com.ua.
Так, вчера телеведущая опубликовала фото из закулисья новой съемки.
Читайте также: Тина Кароль соблазнительно оголила плечи в стильном платье
На фото красотка позирует в идеальном, на наш взгляд, луке для весны и лета: зеленом кроп-топе с оголенными плечами, подчеркивающем ее тонкую талию, бежевой юбке миди, босоножках в тон и соломенной шляпе.
Пока мы с нетерпением ждем весну, которая наступит уже завтра, Маша Ефросинина вовсю готовится к лету, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.cosmo.com.ua.
Так, вчера телеведущая опубликовала фото из закулисья новой съемки.
Читайте также: Тина Кароль соблазнительно оголила плечи в стильном платье
На фото красотка позирует в идеальном, на наш взгляд, луке для весны и лета: зеленом кроп-топе с оголенными плечами, подчеркивающем ее тонкую талию, бежевой юбке миди, босоножках в тон и соломенной шляпе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
427
0
Оставьте свой комментарий