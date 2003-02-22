Раздел: Культура
Слава Каминская похвасталась новым бикини
Певица недовольна собой.
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская продолжает радовать фолловеров новыми снимками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Так, Слава опубликовала на своей странице в соцсети фото, где раскритиковала собственную фигуру.
«Как бы мне не хотелось быть стройной , но я люблю еду. Фото в купальнике - это не мое в нынешней поездке. Пресс у меня всегда был стабильный)))) поэтому пока только так, для галочки», - подписала фото певица.
Поклонники не поддержали мнение исполнительницы и высоко оценили фигуру Славы.
«Нормальная среднестатистическая фигура. Немного загара и все супер. Вы же на отдыхе а не на съемках журнала playboy», «В каком месте Вы не стройная девушка? Не вижу», «Прекрасная фигура, зачем себе в чем то отказывать)) наоборот, это говорит о вас как об уверенной любимую женщину», «Как для мамы двоих детей, прекрасно выглядите!Все бы так за собой следили,то и завистников не было бы. Хотя…без них скучно, они дают еще больший стимул» «Зачем криво фотошопить», «Тень зачет», - написали они в комментариях.
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Судя по геолокации на фото Слава Каминская вместе с семьей отдыхает на острове Саадият. Он расположен в Персидском заливе, неподалеку от Абу-Даби.
Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская продолжает радовать фолловеров новыми снимками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Так, Слава опубликовала на своей странице в соцсети фото, где раскритиковала собственную фигуру.
«Как бы мне не хотелось быть стройной , но я люблю еду. Фото в купальнике - это не мое в нынешней поездке. Пресс у меня всегда был стабильный)))) поэтому пока только так, для галочки», - подписала фото певица.
Поклонники не поддержали мнение исполнительницы и высоко оценили фигуру Славы.
«Нормальная среднестатистическая фигура. Немного загара и все супер. Вы же на отдыхе а не на съемках журнала playboy», «В каком месте Вы не стройная девушка? Не вижу», «Прекрасная фигура, зачем себе в чем то отказывать)) наоборот, это говорит о вас как об уверенной любимую женщину», «Как для мамы двоих детей, прекрасно выглядите!Все бы так за собой следили,то и завистников не было бы. Хотя…без них скучно, они дают еще больший стимул» «Зачем криво фотошопить», «Тень зачет», - написали они в комментариях.
Читайте также: Слава Каминская похвасталась фигурой в бикини
Судя по геолокации на фото Слава Каминская вместе с семьей отдыхает на острове Саадият. Он расположен в Персидском заливе, неподалеку от Абу-Даби.
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