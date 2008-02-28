Раздел: Культура
Эшли Грэм позировала в соблазнительном мини
Модель подчеркнула фигуру.
31-летняя модель Эшли Грэм поделилась снимком, на котором запечатлена в красивом цветочном саду около бассейна, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На мероприятие модель plus-size приехала в миниатюрном нюдовом платье, подчеркивающем ее фигуру, и с объемной кудрявой укладкой. В подписи к снимку звезда напомнила о своей второй коллекции PrettyLittleThing x Ashley Graham (вероятно, платье на ней как раз оттуда) и заявила, что рада была представить ее и с нетерпением ждет отзывов своих поклонниц.
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Фигуристая модель заботится о том, чтобы другие девушки, не обладающие стройной фигурой, тоже могли почувствовать себя прекрасно в коктейльном платье.
31-летняя модель Эшли Грэм поделилась снимком, на котором запечатлена в красивом цветочном саду около бассейна, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На мероприятие модель plus-size приехала в миниатюрном нюдовом платье, подчеркивающем ее фигуру, и с объемной кудрявой укладкой. В подписи к снимку звезда напомнила о своей второй коллекции PrettyLittleThing x Ashley Graham (вероятно, платье на ней как раз оттуда) и заявила, что рада была представить ее и с нетерпением ждет отзывов своих поклонниц.
Читайте также: Эшли Грэм позировала на пляже топлесс
Фигуристая модель заботится о том, чтобы другие девушки, не обладающие стройной фигурой, тоже могли почувствовать себя прекрасно в коктейльном платье.
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