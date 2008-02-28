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Раздел: Культура  
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Эшли Грэм позировала в соблазнительном мини

Эшли Грэм позировала в соблазнительном миниМодель подчеркнула фигуру.

31-летняя модель Эшли Грэм поделилась снимком, на котором запечатлена в красивом цветочном саду около бассейна, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На мероприятие модель plus-size приехала в миниатюрном нюдовом платье, подчеркивающем ее фигуру, и с объемной кудрявой укладкой. В подписи к снимку звезда напомнила о своей второй коллекции PrettyLittleThing x Ashley Graham (вероятно, платье на ней как раз оттуда) и заявила, что рада была представить ее и с нетерпением ждет отзывов своих поклонниц.

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Фигуристая модель заботится о том, чтобы другие девушки, не обладающие стройной фигурой, тоже могли почувствовать себя прекрасно в коктейльном платье.

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 Теги: Эшли Грэм, мини-юбка

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Сегодня, 15:02 » Автор: Алена Шимко
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