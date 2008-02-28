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Раздел: Культура  
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Потап заметно похудел

Потап заметно похуделРэпер показал весенний образ.

Известный украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, более известный как Потап, порадовал фолловеров новым весенним образом, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.

На своей официальной странице в Instagram 37-летний исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен в синей футболке, потертых джинсах и черном кардигане. Завершающим штрихом всего лука стала кепка и ботинки на шнуровке. Невооруженным глазом видно, что Алексей похудел.

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Фолловеры репера пришли в восторг от увиденного. Поклонники отблагодарили музыканта лайками и восторженными комментариями: «Круто», «Красавчик», «Стиляга» (орфография и пунктуация авторская – прим. ред.).
Потап заметно похудел
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 Теги: Потап, весна, похудение

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Сегодня, 18:26 » Автор: Алена Шимко
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