Раздел: Культура
Потап заметно похудел
Рэпер показал весенний образ.
Известный украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, более известный как Потап, порадовал фолловеров новым весенним образом, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
На своей официальной странице в Instagram 37-летний исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен в синей футболке, потертых джинсах и черном кардигане. Завершающим штрихом всего лука стала кепка и ботинки на шнуровке. Невооруженным глазом видно, что Алексей похудел.
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Фолловеры репера пришли в восторг от увиденного. Поклонники отблагодарили музыканта лайками и восторженными комментариями: «Круто», «Красавчик», «Стиляга» (орфография и пунктуация авторская – прим. ред.).
Известный украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, более известный как Потап, порадовал фолловеров новым весенним образом, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
На своей официальной странице в Instagram 37-летний исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен в синей футболке, потертых джинсах и черном кардигане. Завершающим штрихом всего лука стала кепка и ботинки на шнуровке. Невооруженным глазом видно, что Алексей похудел.
Читайте также: Потап кардинально изменился
Фолловеры репера пришли в восторг от увиденного. Поклонники отблагодарили музыканта лайками и восторженными комментариями: «Круто», «Красавчик», «Стиляга» (орфография и пунктуация авторская – прим. ред.).
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